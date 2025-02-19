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Война 2025

Глава МИД: Никто не может заставить Украину сдаться

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 19 февраля 2025, 18:49
Глава МИД: Никто не может заставить Украину сдаться
фото: Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина продолжит бороться против России, несмотря на внешнее давление.

Источник: об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: Сибига отметил, что Украина уже три года находится в условиях тотальной войны и выдержала "самую ужасную военную атаку в современной истории Европы".

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"Украинский народ и его президент отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы отстоим свое право на существование", – добавил глава МИД.

Сообщение Сибиги появилось в то время, когда президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором", поскольку он якобы отказывается от проведения выборов.

Кроме того, Трамп опубликовал пост с ложными заявлениями о помощи Украине, в котором, в частности, похвастался "успешными переговорами" с Россией.

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МИДвойнаУкраина
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