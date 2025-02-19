Шольц назвал "неправильными и опасными" нападки Трампа на Зеленского
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о том, что украинский президент Владимир Зеленский якобы является диктатором.
Источник: Шольц в комментарии Spiegel, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам Шольца, "просто неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в его демократической легитимности".
"Правда такова: Владимир Зеленский является избранным главой государства Украины. Тот факт, что во время войны не могут быть проведены надлежащие выборы, соответствует украинской конституции и избирательному законодательству. Никто не должен утверждать обратное", – добавил он.
Канцлер Германия напомнил, что именно Россия под руководством Владимира Путина начала войну в Украине: "Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессивной войны. День за днем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.
В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.
После этого Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре считает заявления Трампа глубоко необоснованными.