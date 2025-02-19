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Война 2025

Шольц назвал "неправильными и опасными" нападки Трампа на Зеленского

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 19 февраля 2025, 20:40
Шольц назвал неправильными и опасными нападки Трампа на Зеленского
фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о том, что украинский президент Владимир Зеленский якобы является диктатором.

Источник: Шольц в комментарии Spiegel, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Шольца, "просто неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в его демократической легитимности".

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"Правда такова: Владимир Зеленский является избранным главой государства Украины. Тот факт, что во время войны не могут быть проведены надлежащие выборы, соответствует украинской конституции и избирательному законодательству. Никто не должен утверждать обратное", – добавил он.

Канцлер Германия напомнил, что именно Россия под руководством Владимира Путина начала войну в Украине: "Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессивной войны. День за днем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

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В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре считает заявления Трампа глубоко необоснованными.

ТрампШольцЗеленский
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