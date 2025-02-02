Воздушные силы обнародовали доказательство: по интернату в Судже на Курщине ударили россияне

Воздушные силы ВСУ обнародовали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы по Судже Курской области РФ.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: Как уточняют ВС, около 18.00 1 февраля российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы по месту временного проживания гражданского населения (ул. Ленина, 7, Суджа, РФ) - трехэтажному зданию бывшего интерната, в котором находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими.

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В результате нанесения удара разрушена центральная часть дома. По состоянию на 21.00 обнаружено 4 погибших, 4 тяжелых раненых и около 80 гражданских лиц, которые не пострадали.

Тяжелораненых эвакуировали в стабилизационные пункты с целью оказания медицинской помощи и дальнейшей эвакуации в больницу.

Дословно: "Бить бомбами по мирному населению - фирменный почерк российских преступников! Даже когда мирное население - местные жители, русские.

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Уже традиционно, многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией".

Предыстория: