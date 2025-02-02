Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

Зеленский: Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным"

Иван ДьяконовВоскресенье, 2 февраля 2025, 02:54
Зеленский: Исключение Украины из переговоров по войне было бы очень опасным
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". По его словам, за столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Детали: Зеленский отметил, что Россия не заинтересована в переговорах о прекращении войны или уступках, которые Кремль рассматривает как поражение, особенно в условиях своего военного превосходства на поле боя.

Реклама:

Президент Украины выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может заставить правителя России Владимира Путина сесть за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетику и банковскую систему, а также продолжая поддержку украинских военных.

"Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", – сказал Зеленский.

Заявление Зеленского прозвучало после того, как Трамп сообщил, что его администрация ведет "серьезные" переговоры с Москвой относительно возможного прекращения войны. 

РЕКЛАМА:

"Они могут иметь свои отношения, но говорить об Украине без нас – это опасно для всех", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинская сторона поддерживает контакты с администрацией Трампа, однако пока эти переговоры ведутся на общем уровне. Он выразил надежду, что в ближайшее время состоятся личные встречи для детального обсуждения договоренностей.

"Нам нужно больше работать над этим", – отметил Зеленский.

Зеленский напомнил, что во время телефонного разговора с Трампом в ходе избирательной кампании они договорились обсудить необходимые шаги для прекращения войны после победы Трампа. 

"Я считаю, что прежде всего мы должны провести встречу с Трампом - это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе", – заявил Зеленский, имея в виду „общее видение быстрого прекращения войны".

По его словам, после переговоров с Трампом нужно будет перейти к формату переговоров с Россией. Он считает, что за столом переговоров должны быть США, Украина и Россия, а также, желательно, Европейский Союз.

"Честно говоря, голос ЕС тоже должен быть там. Я думаю, что это было бы справедливо и эффективно. Но как именно это будет выглядеть? Я не знаю", – признал Зеленский.

Он предостерег от ситуации, когда Путин получит "контроль" над войной, намекая на неоднократные угрозы эскалации со стороны Кремля во времена администрации Джо Байдена.

Предыстория: 

  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что достижение соглашения о прекращении боевых действий в Украине потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.
  • Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что заявления правителя России Владимира Путина о нелегитимности украинского правительства и возможного будущего мирного соглашения могут стать инструментом для оправдания нарушения любых договоренностей с Украиной.
  • Ранее Зеленский заявлял, что любые гарантии безопасности для Украины должны предусматривать участие США, чтобы быть действенными.
  • 24 января лидер РФ Владимир Путин заявил о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы "обсудить вопросы, представляющие интерес для Москвы и Вашингтона".

переговорыЗеленскийроссийско-украинская войнаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным"
скриншотВоздушные силы обнародовали доказательство: по интернату в Судже на Курщине ударили россияне
Удар россиян по интернату в Судже: 4 погибших, столько же людей в тяжелом состоянии
МИД осудил рекламу российского издания "Медуза" с кадрами украинцев: Цинизм и лицемерие
СБУ разоблачила пророссийскую организацию, которая пыталась создать "повстанческое движение"
фотоВ Киеве задержали агента РФ из Львова, которая планировала теракт возле здания СБУ
Все новости...
переговоры
Госсекретарь США о войне в Украине: Обе стороны должны уступить
Критерий победы
ISW: Путин создает условия для нарушения любых будущих мирных соглашений с Украиной
Последние новости
02:54
Зеленский: Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным"
01:56
США нанесли авиаудары по боевикам "Исламского государства" в Сомали
01:22
Россияне продвинулись в Донецкой области – DeepState
00:30
Российская армия нанесла удар беспилотником по Слободскому району Харькова – ОВА
00:05
скриншотВоздушные силы обнародовали доказательство: по интернату в Судже на Курщине ударили россияне
23:52
За волной "минирования" школ в Венгрии стоял 15-летний подросток
23:34
7 сериалов февраля, которые стоит посмотреть: подборка новинок
23:18
"Горячее всего" на Покровском направлении, также враг давит на Купянском и Лиманском – Генштаб
23:05
видео, обновлено от 18:42Удар по Полтаве: количество погибших возросло до 11
22:55
видеоЗеленский сравнил атаку РФ на интернат в Судже с ее действиями в Чечне и Сирии
Все новости...
Реклама:
Реклама: