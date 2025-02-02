Зеленский: Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". По его словам, за столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС.
Источник: Зеленский в интервью Associated Press
Детали: Зеленский отметил, что Россия не заинтересована в переговорах о прекращении войны или уступках, которые Кремль рассматривает как поражение, особенно в условиях своего военного превосходства на поле боя.
Президент Украины выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может заставить правителя России Владимира Путина сесть за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетику и банковскую систему, а также продолжая поддержку украинских военных.
"Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", – сказал Зеленский.
Заявление Зеленского прозвучало после того, как Трамп сообщил, что его администрация ведет "серьезные" переговоры с Москвой относительно возможного прекращения войны.
"Они могут иметь свои отношения, но говорить об Украине без нас – это опасно для всех", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, украинская сторона поддерживает контакты с администрацией Трампа, однако пока эти переговоры ведутся на общем уровне. Он выразил надежду, что в ближайшее время состоятся личные встречи для детального обсуждения договоренностей.
"Нам нужно больше работать над этим", – отметил Зеленский.
Зеленский напомнил, что во время телефонного разговора с Трампом в ходе избирательной кампании они договорились обсудить необходимые шаги для прекращения войны после победы Трампа.
"Я считаю, что прежде всего мы должны провести встречу с Трампом - это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе", – заявил Зеленский, имея в виду „общее видение быстрого прекращения войны".
По его словам, после переговоров с Трампом нужно будет перейти к формату переговоров с Россией. Он считает, что за столом переговоров должны быть США, Украина и Россия, а также, желательно, Европейский Союз.
"Честно говоря, голос ЕС тоже должен быть там. Я думаю, что это было бы справедливо и эффективно. Но как именно это будет выглядеть? Я не знаю", – признал Зеленский.
Он предостерег от ситуации, когда Путин получит "контроль" над войной, намекая на неоднократные угрозы эскалации со стороны Кремля во времена администрации Джо Байдена.
Предыстория:
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что достижение соглашения о прекращении боевых действий в Украине потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что заявления правителя России Владимира Путина о нелегитимности украинского правительства и возможного будущего мирного соглашения могут стать инструментом для оправдания нарушения любых договоренностей с Украиной.
- Ранее Зеленский заявлял, что любые гарантии безопасности для Украины должны предусматривать участие США, чтобы быть действенными.
- 24 января лидер РФ Владимир Путин заявил о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы "обсудить вопросы, представляющие интерес для Москвы и Вашингтона".