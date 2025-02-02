Зеленский: Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". По его словам, за столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Детали: Зеленский отметил, что Россия не заинтересована в переговорах о прекращении войны или уступках, которые Кремль рассматривает как поражение, особенно в условиях своего военного превосходства на поле боя.

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Президент Украины выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может заставить правителя России Владимира Путина сесть за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетику и банковскую систему, а также продолжая поддержку украинских военных.

"Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", – сказал Зеленский.

Заявление Зеленского прозвучало после того, как Трамп сообщил, что его администрация ведет "серьезные" переговоры с Москвой относительно возможного прекращения войны.

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"Они могут иметь свои отношения, но говорить об Украине без нас – это опасно для всех", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинская сторона поддерживает контакты с администрацией Трампа, однако пока эти переговоры ведутся на общем уровне. Он выразил надежду, что в ближайшее время состоятся личные встречи для детального обсуждения договоренностей.

"Нам нужно больше работать над этим", – отметил Зеленский.

Зеленский напомнил, что во время телефонного разговора с Трампом в ходе избирательной кампании они договорились обсудить необходимые шаги для прекращения войны после победы Трампа.

"Я считаю, что прежде всего мы должны провести встречу с Трампом - это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе", – заявил Зеленский, имея в виду „общее видение быстрого прекращения войны".

По его словам, после переговоров с Трампом нужно будет перейти к формату переговоров с Россией. Он считает, что за столом переговоров должны быть США, Украина и Россия, а также, желательно, Европейский Союз.

"Честно говоря, голос ЕС тоже должен быть там. Я думаю, что это было бы справедливо и эффективно. Но как именно это будет выглядеть? Я не знаю", – признал Зеленский.

Он предостерег от ситуации, когда Путин получит "контроль" над войной, намекая на неоднократные угрозы эскалации со стороны Кремля во времена администрации Джо Байдена.

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