Путин заявил, что готов встретиться с Трампом

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы "обсудить вопросы, которые представляют интерес для Москвы и Вашингтона".

Источник: Путин в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24"

Прямая речь Путина: "Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но прежде всего это зависит от решения и выбора действующей американской администрации".

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Детали: Путин заявил, что у него с Трампом всегда были "деловые и прагматические отношения", а Кремль, мол, никогда не отказывался от контактов с Белым домом.

Войну, которую он развязал в Украине, кремлевский правитель в очередной раз назвал "кризисом". "Я не могу не согласится с ним (Трампом –ред.), что если бы он был президентом, и у него в 2020 году не украли победу, то может быть и не было того кризиса на Украине, который возник в 2022 году", – высказался Путин.

В контексте возможности переговоров о завершении войны правитель РФ также напомнил указ Зеленского о запрете переговоров с РФ. Путин заявил, что международные партнеры, которые спонсируют Украину, должны, мол, заставить Зеленского отменить свой указ.

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Обновлено: На слова Путина отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Прямая речь Ермака: "Путин пытается продвигать идею переговоров с США. Но у него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы - без Европы. И стремится говорить об Украине - без Украины.

Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут. Так это не работает в современном мире".

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