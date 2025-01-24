Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин заявил, что готов встретиться с Трампом

Валентина РоманенкоПятница, 24 января 2025, 17:04
Путин заявил, что готов встретиться с Трампом
Путин. фото Getty Images

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы "обсудить вопросы, которые представляют интерес для Москвы и Вашингтона".

Источник: Путин в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24"

Прямая речь Путина: "Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но прежде всего это зависит от решения и выбора действующей американской администрации".

Реклама:

Детали: Путин заявил, что у него с Трампом всегда были "деловые и прагматические отношения", а Кремль, мол, никогда не отказывался от контактов с Белым домом.

Войну, которую он развязал в Украине, кремлевский правитель в очередной раз назвал "кризисом". "Я не могу не согласится с ним (Трампом –ред.), что если бы он был президентом, и у него в 2020 году не украли победу, то может быть и не было того кризиса на Украине, который возник в 2022 году", – высказался Путин.

В контексте возможности переговоров о завершении войны правитель РФ также напомнил указ  Зеленского о запрете переговоров с РФ. Путин заявил, что международные партнеры, которые спонсируют Украину, должны, мол, заставить Зеленского отменить свой указ.

РЕКЛАМА:

Обновлено: На слова Путина отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Прямая речь Ермака: "Путин пытается продвигать идею переговоров с США. Но у него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы - без Европы. И стремится говорить об Украине - без Украины.

Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут. Так это не работает в современном мире".

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп 23 января подтвердил планы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.
  • По данным СМИ, Трамп поручил подготовить телефонный разговор с Путиным, который будет иметь целью организацию встречи. 
  • 22 января Дональд Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет заключено "соглашение" о прекращении войны в Украине, у него не будет другого выбора, кроме как "наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".
  • В Кремле, комментируя угрозы Трампа, заявили, что "особо каких-то новых элементов" не видят.

ПутинТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
В ЕС официально приостановили безвиз для дипломатов и чиновников Грузии
Все новости...
Путин
Кремль: Путин готов к контакту с Трампом
Трамп: Хочу встретиться с Путиным и закончить войну
Генсек НАТО: Путин не имеет права вето на чье-то членство в Альянсе
Последние новости
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
00:42
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
23:08
"Папа у нас – тыл". Как мама и дочь служат в бригаде "Хартия"
23:05
Дания на фоне заявлений Трампа инвестирует $2 млрд в оборону Арктики, включая Гренландию
Все новости...
Реклама:
Реклама: