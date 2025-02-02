Командующий сухопутными войсками об убийствах работников ТЦК: Это красная линия, которую нельзя пересекать

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатий отреагировал на нападения на военных и ТЦК, по его словам, это красная линия, которую нельзя пересекать. Он призывает к жесткой реакции власти и наказанию для убийц.

Источник: генерал-майор Михаил Драпатий в Facebook

Прямая речь: "Убийства военных в тылу - это красная линия, которую нельзя пересекать. Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины - это за гранью того, что можно терпеть.

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Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения...

Нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жесткая реакция власти - единственно возможная в ситуации произвола против военных.

Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу побратимов".

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Детали: Драпатий отметил, что единственное, что отделяет Украину от врага - это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы: "Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть. Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш флаг, наш дом".

Напомним: