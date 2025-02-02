Убийство военного ТЦК в Пирятине: двум мужчинам сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам (жителю Лубен и Полтавы) из-за убийства военнослужащего Полтавского ТЦК на автозаправочной станции в городе Пирятин.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Двум лицам - жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении...

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По данным следствия, 31 января этого года житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть.

Намереваясь уклониться от военной службы, он несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия.

Через несколько часов подозреваемых задержали. Во время обыска правоохранители изъяли у лубенца 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное. Вещественные доказательства направлены на экспертизы. Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые".

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Детали: Одному из задержанных инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч.1 ст.114-1, ч.1 ст.115, ч.3 ст.262 УК Украины).

Другому - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч.5 ст.27 ч.1 ст.114-1 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним: