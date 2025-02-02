Убийство военного ТЦК в Пирятине: двум мужчинам сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам (жителю Лубен и Полтавы) из-за убийства военнослужащего Полтавского ТЦК на автозаправочной станции в городе Пирятин.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "Двум лицам - жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении...
По данным следствия, 31 января этого года житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть.
Намереваясь уклониться от военной службы, он несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия.
Через несколько часов подозреваемых задержали. Во время обыска правоохранители изъяли у лубенца 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное. Вещественные доказательства направлены на экспертизы. Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые".
Детали: Одному из задержанных инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч.1 ст.114-1, ч.1 ст.115, ч.3 ст.262 УК Украины).
Другому - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч.5 ст.27 ч.1 ст.114-1 УК Украины).
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним:
- 1 февраля на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный из ружья застрелил военнослужащего Полтавского ТЦК, забрал его автомат и скрылся с одним из мобилизованных. Позже в полиции сообщили о задержании обоих фигурантов по "горячим следам".
- Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатий отреагировал на нападения на военных ТЦК, по его словам, это красная линия, которую нельзя пересекать. Он призывает к жесткой реакции власти и наказанию для убийц.