Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

Убийство военного ТЦК в Пирятине: двум мужчинам сообщили о подозрении

Алена МазуренкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 14:59
Убийство военного ТЦК в Пирятине: двум мужчинам сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам (жителю Лубен и Полтавы) из-за убийства военнослужащего Полтавского ТЦК на автозаправочной станции в городе Пирятин.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Двум лицам - жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении...

Реклама:

По данным следствия, 31 января этого года житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть.

Намереваясь уклониться от военной службы, он несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия.

Через несколько часов подозреваемых задержали. Во время обыска правоохранители изъяли у лубенца 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное. Вещественные доказательства направлены на экспертизы. Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые".

РЕКЛАМА:
 

Детали: Одному из задержанных инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч.1 ст.114-1, ч.1 ст.115, ч.3 ст.262 УК Украины).

Другому - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч.5 ст.27 ч.1 ст.114-1 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним:

  • 1 февраля на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный из ружья застрелил военнослужащего Полтавского ТЦК, забрал его автомат и скрылся с одним из мобилизованных. Позже в полиции сообщили о задержании обоих фигурантов по "горячим следам".
  • Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатий отреагировал на нападения на военных ТЦК, по его словам, это красная линия, которую нельзя пересекать. Он призывает к жесткой реакции власти и наказанию для убийц.

ТЦКубийствоПолтавская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоУбийство военного ТЦК в Пирятине: двум мужчинам сообщили о подозрении
В 2022 году Залужный предлагал наступать на Белгород, чтобы защитить Харьков – генерал Назаров
Кабмин разрешил бронировать 100% медработников и прокуроров САП
обновлено, фотоВ Харькове вражеский дрон атаковал Слободской район: был крупный пожар на предприятии
Командующий сухопутными войсками об убийствах работников ТЦК: Это красная линия, которую нельзя пересекать
Зеленский о членстве в НАТО: 800-тысячная армия Украины может стать бонусом для Альянса
Все новости...
ТЦК
Командующий сухопутными войсками об убийствах работников ТЦК: Это красная линия, которую нельзя пересекать
В Ровенском ТЦК произошел взрыв: есть погибший и 6 раненых
На Полтавщине неизвестный застрелил военнослужащего ТЦК, его задержали
Последние новости
15:58
Зеленский о конфликте АОЗ и Минобороны: Умеров четко понимает, что пауз в поставках армии не должно быть
15:48
хоккей"Сокол" с 11 шайбами ​​в матче перестрелял "Шторм", "Кременчуг" снова обыграл "Днепр" в чемпионате Украины
15:40
Премьер Чехии рассказал, когда страна может увеличить расходы на оборону до 3% ВВП
15:32
видеоВ Великой Новоселке враг попал в огневой мешок – 110 ОМБр
15:15
Суд обязал застройщика Manhattan City выплатить Киеву 70 миллионов
14:59
фотоУбийство военного ТЦК в Пирятине: двум мужчинам сообщили о подозрении
14:46
Генсек НАТО не считает угрозой для Альянса интерес Трампа к Гренландии
14:29
На Курщине отминусовался вице-губернатор Приморского края РФ, который командовал отрядом оккупантов
14:20
Семья с ребенком, медсестра и волонтер: что известно о погибших в результате атаки РФ на Полтаву
14:17
Глава МИД Испании: о мире говорит только Зеленский, Путин говорит о войне
Все новости...
Реклама:
Реклама: