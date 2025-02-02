В Полтаве закончили разбирать завалы: 14 погибших, 20 пострадавших
Воскресенье, 2 февраля 2025, 18:07
В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте разрушенной 1 февраля вражеским ракетным ударом пятиэтажки.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте разрушенной пятиэтажки.
Реклама:
В результате вражеского удара погибли 14 человек, из них 2 ребенка 9 и 12 лет. 20 – пострадали, из них 4 ребенка в возрасте 3 мес., 2, 8 и 12 лет.
22 человека спасены. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 206 лицам, из них 11 детей".
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Российские захватчики в субботу, 1 февраля ударили по Полтаве и попали в жилой дом. В полтавской общине объявлен трехдневный траур.
- Ранее было известно о 14 погибших и 17 пострадавших.