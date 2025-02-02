В Полтаве закончили разбирать завалы: 14 погибших, 20 пострадавших

В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте разрушенной 1 февраля вражеским ракетным ударом пятиэтажки.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте разрушенной пятиэтажки.

Реклама:

В результате вражеского удара погибли 14 человек, из них 2 ребенка 9 и 12 лет. 20 – пострадали, из них 4 ребенка в возрасте 3 мес., 2, 8 и 12 лет.

22 человека спасены. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 206 лицам, из них 11 детей".

Предыстория:

РЕКЛАМА: