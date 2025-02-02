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Путин заявил, что европейские политики встанут у ноги Трампа и будут "помахивать хвостиком"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 февраля 2025, 19:15
Путин заявил, что европейские политики встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
Владимир Путин, фото Getty Images

Российский правитель Владимир Путин заявил, что новый президент США Дональд Трамп скоро "наведет порядок" во взаимоотношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".

Источник: Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его телеграм-канале

Детали: По мнению Путина, "сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами" и Трампом. По его словам, со времен экс-президента США Джо Байдена "ничего не изменилось", а европейские политические элиты ранее якобы "с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона".

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Правитель РФ заявил, что европейские политики "боролись" с Трампом и "вмешивались в политические процессы в США", а после победы Трампа якобы "растерялись". Он также считает, что Байден "ментально им больше нравился", поскольку у Трампа "другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо".

Прямая речь: "Но я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро. И все они – вот увидите, это произойдет быстро, скоро – встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места".

Предыстория:

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  • Президент США Дональд Трамп 23 января подтвердил планы встретиться с Путиным для завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.
  • 24 января Путин заявил о желании встретиться с Трампом, чтобы "обсудить вопросы, которые представляют интерес для Москвы и Вашингтона".
  • 1 февраля избранный Трампом спецпосланник по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог заявил, что у США есть "хороший, надежный план" дальнейших действий для завершения войны.
  • Сам Трамп рассказал, что сейчас ведется подготовка для его разговора с Путиным, чтобы обсудить прекращение огня в Украине. Он также заявил, что может сделать с Путиным "что-то значительное" для урегулирования развязанной РФ войны.

ПутинТрампСШАЕвропа
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