Зеленский: Из 177 миллиардов от США Украина получила 76

Президент Владимир Зеленский заявил, что из около 177 миллиардов долларов принятой в США военной помощи Украине было получено около 76 миллиардов долларов.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Прямая речь: "Я когда слышу – и раньше слышал, и сегодня мы слышим от США – что Америка дала Украине сотни миллиардов (177, если более точно, такая звучала цифра, которую голосовал Конгресс и т.д.), я как президент воюющей страны вам говорю – мы получили более 75.

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То есть 100 миллиардов из этих 177 (или даже 200, говорят некоторые люди) мы никогда не получали, это важно. Мы говорим о конкретных вещах, потому что мы получали это не деньгами, а оружием – мы оружия получили на 70 с чем-то миллиардов

Но когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии – это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда на бумаге, есть сотни различных программ – может быть, мы не спорим, мы очень благодарны за все. Но мы получили более 70 миллиардов – 76, что-то такое. Это большая помощь, но это не 200 миллиардов".

Детали: Относительно прекращения финансирования гуманитарных программ, Зеленский вспомнил программу в сфере энергетики на 200 миллионов долларов и программы в сфере медицины, пересечения границы.

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"Эти 300-400 миллионов – это то, что получило государство на эти программы. Мы это закроем. Я это закрою с европейцами или внутренним ресурсом", – сказал он, одновременно обратив внимание американской стороны на то, что программы по ветеранам и медицине "важно поддерживать во время войны".

"А еще есть большое количество других гуманитарных программ, и мне о них ничего не известно, кроме того, что это было. Наверное, президент США будет проводить аудит и скажет, что есть еще какие-то миллиарды, но я не знаю, куда они шли. Если это так было, что когда началась война, много разных организаций украинских после сигнала из посольства США уехала из нашего государства, я могу думать, что у них были разные отношения. Наверное, эти организации финансировались теми или иными фондами", – добавил Зеленский.

Что предшествовало: В ноябре 2024 года Зеленский заявлял, что Украина не получила и половины оружия, которое было официально выделено Соединенными Штатами, и что Европа помогла нашей стране не меньше США.

Предыстория: