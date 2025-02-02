Зеленский: Из 177 миллиардов от США Украина получила 76
Президент Владимир Зеленский заявил, что из около 177 миллиардов долларов принятой в США военной помощи Украине было получено около 76 миллиардов долларов.
Источник: Зеленский в интервью Associated Press
Прямая речь: "Я когда слышу – и раньше слышал, и сегодня мы слышим от США – что Америка дала Украине сотни миллиардов (177, если более точно, такая звучала цифра, которую голосовал Конгресс и т.д.), я как президент воюющей страны вам говорю – мы получили более 75.
То есть 100 миллиардов из этих 177 (или даже 200, говорят некоторые люди) мы никогда не получали, это важно. Мы говорим о конкретных вещах, потому что мы получали это не деньгами, а оружием – мы оружия получили на 70 с чем-то миллиардов
Но когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии – это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда на бумаге, есть сотни различных программ – может быть, мы не спорим, мы очень благодарны за все. Но мы получили более 70 миллиардов – 76, что-то такое. Это большая помощь, но это не 200 миллиардов".
Детали: Относительно прекращения финансирования гуманитарных программ, Зеленский вспомнил программу в сфере энергетики на 200 миллионов долларов и программы в сфере медицины, пересечения границы.
"Эти 300-400 миллионов – это то, что получило государство на эти программы. Мы это закроем. Я это закрою с европейцами или внутренним ресурсом", – сказал он, одновременно обратив внимание американской стороны на то, что программы по ветеранам и медицине "важно поддерживать во время войны".
"А еще есть большое количество других гуманитарных программ, и мне о них ничего не известно, кроме того, что это было. Наверное, президент США будет проводить аудит и скажет, что есть еще какие-то миллиарды, но я не знаю, куда они шли. Если это так было, что когда началась война, много разных организаций украинских после сигнала из посольства США уехала из нашего государства, я могу думать, что у них были разные отношения. Наверное, эти организации финансировались теми или иными фондами", – добавил Зеленский.
Что предшествовало: В ноябре 2024 года Зеленский заявлял, что Украина не получила и половины оружия, которое было официально выделено Соединенными Штатами, и что Европа помогла нашей стране не меньше США.
Предыстория:
- В первый день работы президентом США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям. Зеленский заверил, что военная помощь Украине со стороны США пока не остановлена.
- Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить все новые выплаты иностранной помощи на время проведения проверки. Чиновники и сотрудники неправительственных организаций в Украине предупредили, что без разрешения нового госсекретаря такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры, окажутся под угрозой срыва.
- 26 января Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.
- Военная помощь США не подпадает под действие приказа о замораживании и продолжает поступать в Украину согласно решениям предыдущей администрации Джо Байдена.