USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты - СМИ

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на работника офиса USAID в Киеве

Детали: Вместе с тем в пресс-службе USAID журналистам не ответили, однако "перенаправили запрос в Госдеп США".

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Справочно: USAID в Украине поддерживает восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Украинские организации получают письма о необходимости приостановить активности, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

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