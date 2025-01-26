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USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты - СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 января 2025, 14:21
USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты - СМИ
фото: USAID

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на работника офиса USAID в Киеве

Детали: Вместе с тем в пресс-службе USAID журналистам не ответили, однако "перенаправили запрос в Госдеп США".

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Справочно: USAID в Украине поддерживает восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Украинские организации получают письма о необходимости приостановить активности, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

Предыстория:

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  • Государственный секретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины.
  • В украинском МИД заявили, что выясняют последствия указа для помощи Киеву у американской стороны.
  • Выступая на пресс-конференции вместе с президентом Молдовы Майей Санду, президент Владимир Зеленский подтвердил, что военная помощь Украине со стороны США не остановлена.
  • В первый день работы президентом США Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

помощь Украинеэкономика
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