USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты - СМИ
Воскресенье, 26 января 2025, 14:21
Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на работника офиса USAID в Киеве
Детали: Вместе с тем в пресс-службе USAID журналистам не ответили, однако "перенаправили запрос в Госдеп США".
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Справочно: USAID в Украине поддерживает восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.
Украинские организации получают письма о необходимости приостановить активности, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.
Предыстория:
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- Государственный секретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины.
- В украинском МИД заявили, что выясняют последствия указа для помощи Киеву у американской стороны.
- Выступая на пресс-конференции вместе с президентом Молдовы Майей Санду, президент Владимир Зеленский подтвердил, что военная помощь Украине со стороны США не остановлена.
- В первый день работы президентом США Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.