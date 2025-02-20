Стармер предложит развертыванием 30 тысяч европейских военных в Украине – СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит Дональду Трампу план развертывания в Украине около 30 тысяч европейских военных для поддержания режима прекращения огня.

Источник: The Telegraph со ссылкой на источники

Детали: Ожидается, что Стармер во время встречи в Вашингтоне на следующей неделе подробно опишет то, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, которое будет заключено при посредничестве президента США Дональда Трампа.

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По словам западных чиновников, информированных об этих планах, он будет призывать Трампа держать американские истребители и ракеты в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить мощной силой, если Россия нарушит условия перемирия, которое будет заключено.

Как отмечает издание, англо-французская стратегия "сил успокоения" была представлена самым влиятельным европейским лидерам на экстренной встрече в Париже в начале этой недели, когда они пытались отреагировать на начало мирных переговоров Трампа с правителем России Владимиром Путиным.

Он был разработан на фоне опасений, что президент США умоет руки в отношении Украины и любого прекращения огня почти сразу после заключения любого соглашения.

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Стармер, говорится в публикации будет доказывать, что в интересах США оставаться вовлеченными в предотвращение третьего вторжения России после завершения боевых действий.

Согласно англо-французскому плану, в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, находящихся далеко от нынешней линии фронта, будет размещено менее 30 000 военнослужащих под командованием европейских стран.

Вместо того, чтобы размещать гораздо больший контингент в охваченной войной стране, миссия будет полагаться на "технический мониторинг", включая самолеты разведки, наблюдения и рекогносцировки, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего", - сказал западный чиновник.

Источник добавил, что операция будет подкреплена достаточной огневой мощью, чтобы "отслеживать и отражать атаки", чтобы вновь открыть воздушное пространство Украины и сделать возможными коммерческие полеты.

The Telegraph пишет, что военно-морские патрульные корабли также будут направлены в Черное море для мониторинга российских угроз коммерческим судоходным путям.

Издание добавляет, что план, изложенный западными официальными лицами, далек от 200-тысячной миротворческой миссии, которую требует Владимир Зеленский, президент Украины, как возможную цену за подписание мирного соглашения.

Но учитывая то, что Германия, Испания и Италия выступают против развертывания миротворческой миссии, европейские возможности для обеспечения будущего Украины представляются ограниченными.

Покидая переговоры в Париже, Стармер заявил, что такая операция потребует "поддержки США", чтобы удержать Россию от повторного нападения.

Эта поддержка может включать американские истребители, дислоцированные в Румынии и Польше, готовые ответить на любую будущую российскую агрессию.

На восточных границах НАТО также может базироваться гораздо больший многонациональный сухопутный контингент, который в случае необходимости может быть переброшен для защиты европейских войск в Украине.

Эта стратегия также соответствует долгосрочной политике не втягивать войска НАТО в прямую конфронтацию с российскими войсками в поддержку Украины.

Дословно The Telegraph: "Есть надежда, что Трамп поддержит эту стратегию, поскольку это будет означать, что американские войска не будут развернуты в Украине после войны".

"Европейский чиновник сообщил The Telegraph, что НАТО также придется начать дискуссии по статье 5 о взаимной обороне, в которой говорится о том, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех.

Хотя не ожидается, что это положение будет распространяться на европейские войска, дислоцированные в Украине, некоторые страны будут настаивать на том, чтобы оно оставалось в силе, если Москва решит напасть на их территорию через развертывание войск".

Что предшествовало: Ранее Стармер заявил, что готов ввести британские войска в Украину для обеспечения выполнения любых мирных соглашений.

Офис премьера Великобритании 17 февраля подтвердил, что Стармер встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, когда посетит Вашингтон. Подтверждение встречи появилось на фоне того, что премьер-министр преуменьшает любые разногласия с США по Украине и европейской безопасности после того, как Дональд Трамп в одностороннем порядке начал переговоры с Россией и заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную оборону.