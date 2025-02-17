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Стармер заявил, что готов ввести британские войска в Украину для обеспечения мирных соглашений

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 01:48
Стармер заявил, что готов ввести британские войска в Украину для обеспечения мирных соглашений
Кир Стармер, фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов ввести британские войска в Украину для обеспечения выполнения любых мирных соглашений.

Источник: Стармер, цитирует The Telegraph

Прямая речь Стармера: "Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины. Это включает дальнейшую поддержку украинских военных, куда Великобритания уже выделяет 3 миллиарда фунтов стерлингов в год по крайней мере до 2030 года.

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Это также означает готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших собственных войск на местах, если это необходимо".

Детали: Стармер отметил, что "любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасности этой страны".

Премьер Великобритании убежден, что конец войны не может стать временной паузой перед новой атакой правителя России Владимира Путина.

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Прямая речь: "Но любая роль в помощи гарантировать безопасность Украины – это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и безопасности этой страны. Конец этой войны, когда он наступит, не может стать просто временной паузой перед тем, как Путин снова нападет".

Детали: По его словам, Великобритания может играть "уникальную роль" как мост между Европой и США в мирном процессе в Украине.

Прямая речь: "Эти решающие дни впереди будут определять будущую безопасность нашего континента. Как я скажу в Париже, мир приходит через силу. Но верно и обратное. Слабость ведет к войне".

"Это момент для всех нас, чтобы активизироваться – и Соединенное Королевство сделает это, потому что это правильно для ценностей и свобод, которые мы ценим, и потому, что это фундаментально для нашей собственной национальной безопасности".

Детали: The Telegraph отмечает, что непонятно, как именно будут выглядеть миротворческие силы под руководством Европы в Украине. Впрочем, одно из предложений, которое будет обсуждаться, заключается в том, чтобы европейские военные были размещены подальше от линии фронта, установленной мирным соглашением.

Что предшествовало: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что и Украина, и представители Европы будут привлечены к переговорному процессу по завершению российско-украинской войны, когда он начнется.

Предыстория:

  • 13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.
  • В то же время президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".

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Великобританияпереговорыроссийско-украинская война
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