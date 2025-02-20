Командир ''Азова'': Какие бы заявления ни делали иностранные политики, последнее слово – за фронтом

Командир бригады Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко в день героев Небесной сотни на фоне заявлений западных политиков отметил, что подвиг украинских защитников, которые уже 11 лет воюют с РФ, должен вдохновлять украинцев и не давать отчаиваться, ведь последнее слово - за фронтом.

Источник: Прокопенко в Facebook

Прямая речь: "Так было всегда. Уважают только смелых. Прислушиваются только к влиятельным. И учитывают только сильных...

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Одиннадцать лет мы полумерами ведем войну со страной, которая превосходит нас количественно и ресурсно. И уже три года Украина сдерживает полномасштабное вторжение одной из самых боеспособных армий мира.

Ежедневный подвиг украинских солдат должен вдохновлять нас, не давать впадать в отчаяние, какие бы заявления ни делали иностранные политики, аналитики и эксперты. Последнее слово - за фронтом...

Все, что происходит сегодня в информационном пространстве, не должно сбивать нас с однажды избранного нами пути. Так же, как и ни в коем случае украинцам не стоит обращать свое внимание на тех персонажей, которые радостно начали подготовку к политическим игрищам и призрачным выборам. Все внимание - на фронт, все силы - для фронта.

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Безнадежность начинается там, где люди под давлением обстоятельств отказываются бороться за свое. Это не про нас. Держим строй, уничтожаем оккупантов".

Детали: По его словам, несмотря на то, что украинцам не все удается, и впереди еще много работы, Украина уже вошла в историю благодаря своему сопротивлению российской оккупации, храбрости и мощи своего войска, силе горизонтальных общественных связей и ловкости нашей дипломатии: "Из этого и возникает настоящая украинская субъектность. И именно это так раздражает тех, кому сильная и самостоятельная Украина поперек горла".

Командир добавил, что украинцы поверили пустым обещаниям, отдав ядерное оружие, критически ослабив обороноспособность страны, а враги Украины с 1991 года делали все, чтобы наше государство было слабым, дезинтегрированным, беззубым и несамостоятельным: "В 2013 году Украина начала просыпаться, наращивать мышцы, наконец подходя к пониманию необходимости утверждения собственной субъектности".

Прямая речь: "Наивно было бы предполагать, что рождение этой субъектности будет безболезненным. И еще большей ошибкой было бы считать, что путь к ней нам проложат за нас".