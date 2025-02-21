Россия исказила позицию Китая относительно войны в Украине – ISW
Эксперты Института изучения войны предполагают, что Россия пытается показать, что Китай разделяет позицию Кремля по войне в Украине больше, чем КНР готова публично признать.
Источник: ISW
Дословно из отчета: "Кремль, вероятно, пытается представить Китайскую Народную Республику (КНР) как такую, которая больше разделяет его позицию по войне в Украине, чем КНР готова публично заявить".
Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И на саммите министров иностранных дел G20 в Южной Африке 20 февраля.
В официальном сообщении Министерства иностранных дел России указано, что Ван И подчеркнул, что подход КНР к решению войны в Украине сосредоточен на устранении "первопричин войны".
При этом, указывают аналитики, официальное сообщение МИД КНР об этой встрече существенно отличается и утверждает, что Лавров заявил, что Россия, а не КНР, стремится устранить "первопричины войны".
Дословно ISW: "Вероятно, целенаправленная ошибка МИД России отражает попытку РФ полностью согласовать позицию КНР по войне со своей собственной, чтобы укрепить свой международный авторитет и сформировать внутрироссийское восприятие отношений России с Китаем".
Детали: В отчете отмечают, что российские официальные лица четко определили "первопричины" войны как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах вблизи российской границы, что свидетельствует о том, что Кремль и в дальнейшем стремится навязывать свою волю и интересы безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе этому требованию.
Ключевые выводы ISW за 20 февраля:
- Издание Financial Times (FT) опубликовало расследование, которое подтверждает давнюю оценку ISW, что российские военные командиры являются либо соучастниками, либо прямо позволяют своим подчиненным казнить украинских военнопленных, что является явным нарушением международного права.
- Расследование FT предполагает, что более высокопоставленные российские командиры также могут быть причастны к отдаче приказов о казни украинских военнопленных.
- Высокопоставленные представители украинской разведки сообщили, что северокорейские войска проводят совместные операции с российскими войсками в Курской области и приобретают новые боевые возможности.
- Специальный представитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 20 февраля.
- Кремль, вероятно, пытается представить Китайскую Народную Республику как такую, которая больше разделяет его позицию по войне в Украине, чем КНР готова публично заявить.
- Украинские войска продвинулись вперед вблизи Покровска, а российские войска – вблизи Покровска и Великой Новоселки.
- По сообщениям, Россия увеличивает производство планерных бомб и модернизирует свои крылатые ракеты.