Россия исказила позицию Китая относительно войны в Украине – ISW

Эксперты Института изучения войны предполагают, что Россия пытается показать, что Китай разделяет позицию Кремля по войне в Украине больше, чем КНР готова публично признать.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Кремль, вероятно, пытается представить Китайскую Народную Республику (КНР) как такую, которая больше разделяет его позицию по войне в Украине, чем КНР готова публично заявить".

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Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И на саммите министров иностранных дел G20 в Южной Африке 20 февраля.

В официальном сообщении Министерства иностранных дел России указано, что Ван И подчеркнул, что подход КНР к решению войны в Украине сосредоточен на устранении "первопричин войны".

При этом, указывают аналитики, официальное сообщение МИД КНР об этой встрече существенно отличается и утверждает, что Лавров заявил, что Россия, а не КНР, стремится устранить "первопричины войны".

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Дословно ISW: "Вероятно, целенаправленная ошибка МИД России отражает попытку РФ полностью согласовать позицию КНР по войне со своей собственной, чтобы укрепить свой международный авторитет и сформировать внутрироссийское восприятие отношений России с Китаем".

Детали: В отчете отмечают, что российские официальные лица четко определили "первопричины" войны как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах вблизи российской границы, что свидетельствует о том, что Кремль и в дальнейшем стремится навязывать свою волю и интересы безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе этому требованию.

Ключевые выводы ISW за 20 февраля: