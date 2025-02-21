Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Россия исказила позицию Китая относительно войны в Украине – ISW

Ольга ГлущенкоПятница, 21 февраля 2025, 03:58
Россия исказила позицию Китая относительно войны в Украине – ISW
фото: getty images

Эксперты Института изучения войны предполагают, что Россия пытается показать, что Китай разделяет позицию Кремля по войне в Украине больше, чем КНР готова публично признать.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Кремль, вероятно, пытается представить Китайскую Народную Республику (КНР) как такую, которая больше разделяет его позицию по войне в Украине, чем КНР готова публично заявить".

Реклама:

Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И на саммите министров иностранных дел G20 в Южной Африке 20 февраля.

В официальном сообщении Министерства иностранных дел России указано, что Ван И подчеркнул, что подход КНР к решению войны в Украине сосредоточен на устранении "первопричин войны".

При этом, указывают аналитики, официальное сообщение МИД КНР об этой встрече существенно отличается и утверждает, что Лавров заявил, что Россия, а не КНР, стремится устранить "первопричины войны".

РЕКЛАМА:

Дословно ISW: "Вероятно, целенаправленная ошибка МИД России отражает попытку РФ полностью согласовать позицию КНР по войне со своей собственной, чтобы укрепить свой международный авторитет и сформировать внутрироссийское восприятие отношений России с Китаем".

Детали: В отчете отмечают, что российские официальные лица четко определили "первопричины" войны как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах вблизи российской границы, что свидетельствует о том, что Кремль и в дальнейшем стремится навязывать свою волю и интересы безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе этому требованию.

Ключевые выводы ISW за 20 февраля:

  • Издание Financial Times (FT) опубликовало расследование, которое подтверждает давнюю оценку ISW, что российские военные командиры являются либо соучастниками, либо прямо позволяют своим подчиненным казнить украинских военнопленных, что является явным нарушением международного права.
  • Расследование FT предполагает, что более высокопоставленные российские командиры также могут быть причастны к отдаче приказов о казни украинских военнопленных.
  • Высокопоставленные представители украинской разведки сообщили, что северокорейские войска проводят совместные операции с российскими войсками в Курской области и приобретают новые боевые возможности.
  • Специальный представитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 20 февраля.
  • Кремль, вероятно, пытается представить Китайскую Народную Республику как такую, которая больше разделяет его позицию по войне в Украине, чем КНР готова публично заявить.
  • Украинские войска продвинулись вперед вблизи Покровска, а российские войска – вблизи Покровска и Великой Новоселки.
  • По сообщениям, Россия увеличивает производство планерных бомб и модернизирует свои крылатые ракеты.

РосcияКитайроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россия исказила позицию Китая относительно войны в Украине – ISW
Axios: США передали Украине версию "соглашения о надрах", которая учитывает некоторые замечания Киева
В администрации Трампа требуют от Украины больше благодарности и возмущены "оскорблениями"
Президент Бразилии обвинил Трампа в стремлении быть "императором мира"
Зеленский назвал разговор с Келлогом "хорошим": обсудили соглашение о недрах
Комитет ВР поддержал идею заключения представителей ТЦК и ВЛК за мобилизацию с нарушениями
Все новости...
Армия РФ пытается уничтожить логистику ВСУ на Курщине – DeepState
Макрон хочет убедить Трампа "не быть слабым" перед лицом Путина
Зеленский: На каждые 2 вложенных доллара в дальнобойность получаем почти 10 долларов убытков РФ
Макрон заявил о необходимости "массивного оборонного плана" для Европы
Последние новости
05:02
На Сумщине за сутки – почти 140 взрывов, есть повреждения
03:58
Россия исказила позицию Китая относительно войны в Украине – ISW
03:08
Макрон заявил о необходимости "массивного оборонного плана" для Европы
02:12
Зеленский: Встреча с Келлогом "восстанавливает надежду"
01:18
Сенат США проголосовал за назначение Патела директором ФБР
00:54
ЦАХАЛ ударил по КПП, через которые "Хезболла" перебрасывает оружие на ливанскую территорию
00:40
Бывший командир МКС указал на ложь Маска о возвращении астронавтов и получил в ответ ругань
00:30
видеоВ Калужской области РФ пылает завод по переработке пластика
00:12
В Украине 24 февраля ожидают как минимум нескольких европейских лидеров
00:05
Зеленский: На каждые 2 вложенных доллара в дальнобойность получаем почти 10 долларов убытков РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: