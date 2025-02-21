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Війна 2025

Росія перекрутила позицію Китаю щодо війни в Україні – ISW

Ольга Глущенко П'ятниця, 21 лютого 2025, 03:58
Росія перекрутила позицію Китаю щодо війни в Україні – ISW
прапор Китаю, фото: getty images

Експерти Інституту вивчення війни припускають, що Росія намагається показати, що Китай поділяє позицію Кремля щодо війни в Україні більше, ніж КНР готова публічно визнати.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Кремль, ймовірно, намагається представити Китайську Народну Республіку (КНР) як таку, що більше поділяє його позицію щодо війни в Україні, ніж КНР готова публічно заявити".

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Деталі: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї на саміті міністрів закордонних справ G20 у Південній Африці 20 лютого.

В офіційному повідомленні Міністерства закордонних справ Росії зазначено, що Ван Ї підкреслив, що підхід КНР до вирішення війни в Україні зосереджений на усуненні "першопричин війни".

При цьому, вказують аналітики, офіційне повідомлення МЗС КНР про цю зустріч суттєво відрізняється і стверджує, що Лавров заявив, що Росія, а не КНР, прагне усунути "першопричини війни".

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Дослівно ISW: "Ймовірно, цілеспрямована помилка МЗС Росії відображає спробу РФ повністю узгодити позицію КНР щодо війни зі своєю власною, щоб зміцнити свій міжнародний авторитет і сформувати внутрішньоросійське сприйняття відносин Росії з Китаєм".

Деталі: У звіті зазначають, що російські офіційні особи чітко визначили "першопричини" війни як нібито порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід у районах поблизу російського кордону, що свідчить про те, що Кремль і надалі прагне нав'язувати свою волю та інтереси безпеки Сполученим Штатам і Європі і не зацікавлений у компромісі цій вимозі.

Ключові висновки ISW за 20 лютого:

  • Видання Financial Times (FT) опублікувало розслідування, яке підтверджує давню оцінку ISW, що російські військові командири є або співучасниками, або прямо дозволяють своїм підлеглим страчувати українських військовополонених, що є явним порушенням міжнародного права.
  • Розслідування FT припускає, що більш високопоставлені російські командири також можуть бути причетні до віддачі наказів про страту українських військовополонених.
  • Високопоставлені представники української розвідки повідомили, що північнокорейські війська проводять спільні операції з російськими військами в Курській області і набувають нових бойових можливостей.
  • Спеціальний представник США з питань Росії та України Кіт Келлог зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 20 лютого.
  • Кремль, ймовірно, намагається представити Китайську Народну Республіку  як таку, що більше поділяє його позицію щодо війни в Україні, ніж КНР готова публічно заявити.
  • Українські війська просунулися вперед поблизу Покровська, а російські війська – поблизу Покровська та Великої Новосілки.
  • За повідомленнями, Росія збільшує виробництво планерних бомб і модернізує свої крилаті ракети.

РосіяКитайросійсько-українська війна
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