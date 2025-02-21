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Война 2025

Советник Трампа заявил, что Зеленский вскоре подпишет соглашение о недрах с США

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 21 февраля 2025, 17:53
Советник Трампа заявил, что Зеленский вскоре подпишет соглашение о недрах с США
Майк Уолтц. Иллюстративное фото: Getty Images

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц на конференции консерваторов Conservative Political Action Conference заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: По словам Волца, президент Владимир Зеленский "собирается подписать соглашение, и вы увидите это в ближайшем будущем".

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"И это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?" – спросил Волц.

Он также похвалил президента США Дональда Трампа за то, что в Саудовской Аравии состоялись переговоры с россиянами, отметив, что "при Трампе эта война закончится, и она закончится скоро".

"К концу всего этого мы будем иметь Нобелевскую премию мира рядом с именем Дональда Трампа", – уверен советник американского президента по вопросам нацбезопасности.

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Соглашение об ископаемых, договоренность о котором вызвала кризис в отношениях США и Украины, является частью усилий, направленных на завершение российско-украинской войны.

Напомним:

  • По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.
  • Спецпосланник США Кит Келлог, который продолжает находиться в Киеве, написал в пятницу в соцсети Х (Twitter), что у него был "долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины", описывая "широкие и позитивные дискуссии" с Зеленским. Он назвал Зеленского "упорным и мужественным лидером нации, находящейся в состоянии войны".
  • Слова, которые использовал Келлог, разительно отличаются от характеристики Трампа, который назвал Зеленского "диктатором без выборов".

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ТрампЗеленскийвойна
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