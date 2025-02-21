Советник Трампа заявил, что Зеленский вскоре подпишет соглашение о недрах с США

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц на конференции консерваторов Conservative Political Action Conference заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: По словам Волца, президент Владимир Зеленский "собирается подписать соглашение, и вы увидите это в ближайшем будущем".

Реклама:

"И это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?" – спросил Волц.

Он также похвалил президента США Дональда Трампа за то, что в Саудовской Аравии состоялись переговоры с россиянами, отметив, что "при Трампе эта война закончится, и она закончится скоро".

"К концу всего этого мы будем иметь Нобелевскую премию мира рядом с именем Дональда Трампа", – уверен советник американского президента по вопросам нацбезопасности.

РЕКЛАМА:

Соглашение об ископаемых, договоренность о котором вызвала кризис в отношениях США и Украины, является частью усилий, направленных на завершение российско-украинской войны.

Напомним:

По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.

Спецпосланник США Кит Келлог, который продолжает находиться в Киеве, написал в пятницу в соцсети Х (Twitter), что у него был "долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины", описывая "широкие и позитивные дискуссии" с Зеленским. Он назвал Зеленского "упорным и мужественным лидером нации, находящейся в состоянии войны".

Слова, которые использовал Келлог, разительно отличаются от характеристики Трампа, который назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Читайте также: Трамп обвиняет Украину: какие последствия будет иметь новый ультиматум президента США.