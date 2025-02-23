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Война 2025

Украина и США проведут следующий раунд переговоров по "соглашению о недрах"

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 15:55
Украина и США проведут следующий раунд переговоров по соглашению о недрах
Иллюстративное фото: Getty Images

Украина и США запланировали следующий раунд переговоров по соглашению об использовании украинских природных ресурсов, который начнется 23 февраля. 

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак во время форума "Украина. Год 2025"

Детали: В переговорах также примет участие министр экономики Юлия Свириденко.

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Министр отметила, что с США будут обсуждать не только вопрос украинских ресурсов, но и другие пункты, в частности безопасность.

Она добавила, что на оккупированных украинских территориях находится полезных ископаемых на сумму 350 миллиардов долларов.

Как отметил Ермак, Украина рассматривает американские и европейские инвестиции в добычу полезных ископаемых "как определенный элемент гарантий безопасности".

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"Мы продолжаем с нашими партнерами этот диалог ... никто не отказывался (от него). У нас идет нормальный рабочий процесс, а он может длиться день, а может – месяцы", – сказал Ермак.

При этом он добавил, что соглашение, которое потенциально может появиться, должно отвечать национальным интересам Украины, а также "должно быть интересным для наших партнеров".

Соглашение об ископаемых, договоренность о котором вызвала кризис в отношениях США и Украины, является частью усилий, направленных на завершение российско-украинской войны.

По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.

СШАНадраАндрей Ермак
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