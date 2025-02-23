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Війна 2025

Україна і США проведуть наступний раунд переговорів щодо "угоди про надра"

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 23 лютого 2025, 15:55
Україна і США проведуть наступний раунд переговорів щодо угоди про надра
андрій єрмак. фото: Getty Images

Україна і США запланували наступний раунд переговорів щодо угоди про використання українських природних ресурсів, який розпочнеться 23 лютого.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак під час форуму "Україна. Рік 2025"

Деталі: У переговорах також візьме участь міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Міністерка зазначила, що зі США обговорюватимуть не тільки питання українських ресурсів, а й інші пункти, зокрема безпеку.

Вона додала, що на окупованих українських територіях знаходиться корисних копалин на суму 350 мільярдів доларів.

Як зазначив Єрмак, Україна розглядає американські та європейські інвестиції у видобуток корисних копалин "як певний елемент гарантій безпеки".

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"Ми продовжуємо з нашими партнерами цей діалог…ніхто не відмовлявся (від нього). В нас іде нормальний робочий процес, а він може тривати день, а може – місяці", – сказав Єрмак.

При цьому він додав, що угода, яка потенційно може з’явитись, має відповідати національним інтересам України, а також "повинна бути цікавою для наших партнерів".

Угода про копалини, домовленість про яку викликала кризу у відносинах США та України, є частиною зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни.

За даними видання Axios, американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив у п'ятницю, що Зеленський незабаром підпише угоду.

Водночас, за даними Sky News, президент Володимир Зеленський наразі не готовий підписати угоду через "проблемні питання" в її нинішній версії.

СШАНадраАндрій Єрмак
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