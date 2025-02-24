Британия ударила по России крупнейшим пакетом санкций

В понедельник 24 февраля Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против России за время полномасштабного вторжения войск режима Путина на территорию Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте британского правительства

Детали: Отмечается, что эти меры будут направлены против средств, которые идут в военную копилку главы Кремля Владимира Путина, а также против российской военной машины, структур в третьих странах, которые ее поддерживают, и хрупких сетей снабжения, на которые она полагается.

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Под британские санкции попали производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, в том числе микропроцессоров, используемых в системах вооружения.

Отмечается, что они базируются в ряде третьих стран, включая страны Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, который является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.

В частности, санкции ввели против министра обороны Северной Кореи Но Кван Чхоля и других северокорейских генералов и чиновников, которые причастны к развертыванию более 11 тысяч военнослужащих КНДР в России.

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Великобритания также наложила санкции на 13 российских целей, включая ООО "Грант-Трейд", его владельца Марата Мустафаева и его сестру Динару Мустафаеву, которые использовали компанию для поставки передовых европейских технологий в Россию для поддержки ее незаконной войны.

Впервые Британия нацелилась на иностранные финансовые учреждения, которые поддерживают российскую военную машину, в частности туда вошел киргизский ОАО "Керемет Банк", который базируется в Кыргызстане, подрывая использование Россией международной финансовой системы для поддержки ее военных усилий.

Новые санкции усилят давление на энергетические доходы Путина, в частности под санкции попали еще 40 судов "теневого флота", которые перевозят российскую нефть. Таким образом, общее количество нефтяных танкеров, попавших под санкции Великобритании, достигло 133 – самого высокого показателя среди всех стран Европы.

Кроме этого, Британия ударила санкциями по 14 "новым клептократам", некоторые из которых возглавляют стратегические секторы российской экономики. Среди них – Роман Троценко, один из самых богатых людей России с состоянием в 2,2 млрд фунтов стерлингов.

Министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил, что этот пакет, крупнейший за три года, подчеркивает преданность Великобритании Украине.

"Каждая разрушенная линия военных поставок, каждый заблокированный рубль, каждый разоблаченный пособник путинской агрессии – это шаг к справедливому и прочному миру, а также к безопасности и процветанию в Великобритании, что является частью Плана изменений этого правительства", – подчеркнул он.

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