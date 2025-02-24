Некоторые тела россияне изуродовали так, что нельзя было определить пол: воспоминания полиции о деоккупации

Первый заместитель главы Национальной полиции, начальник Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе отмечает, что фактически каждый деоккупированный город Украины, куда заходили полицейские, был сплошным местом преступления.

Источник: Цуцкиридзе в комментарии "Укринформу" о начале полномасштабной войны в 2022 году

Прямая речь: "Фактически каждый деоккупированный город был одним сплошным местом преступления, где мы должны были не только осмотреть тела, но и установить обстоятельства их убийства, непосредственных свидетелей и лиц, причастных к этим преступлениям. И это все – среди разрушенных ракетами и разграбленных мародерами зданий на заминированных территориях, куда, кроме нас, приезжали и коммунальщики, которые хотели как можно скорее убрать устроенный россиянами ужас, но вместе с тем – и все необходимые следствию доказательства с мест совершения преступлений".

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Детали: По словам руководителя ГСУ, полицейским было крайне важно задокументировать все – от гильзы на улице до осмотра помещений, в которых размещались оккупанты.

Он пояснил, что некоторые дела удавалось расследовать иногда буквально по одному отпечатку пальца – правоохранители цеплялись за любое вещественное доказательство. Для этой работы были привлечены тысячи следователей и криминалистов из всех областей страны, объединенных одной целью: зафиксировать каждое совершенное зверство, чтобы ни один военный преступник не избежал ответственности.

Цуцкиридзе отметил, что именно благодаря этому следователи не потеряли ценные показания и доказательства, которые уже стали основой для тысяч подозрений и сотен судебных приговоров российским военным преступникам.

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Первый замруководителя Нацполиции напомнил, что именно на Киевщине, Сумщине и Черниговщине весной 2022 года следователи полиции впервые начали документировать зверства россиян.

"И это тот страшный опыт, которого я не пожелаю ни одному коллеге в мире. Это воспоминания ужасные. Мы впервые столкнулись со столь жестокими массовыми преступлениями против человечности, последствиями террора в отношении детей, мирных людей. Но не было времени прийти в себя – мы должны были не просто зафиксировать факт российских преступлений, но и профессионально их расследовать", – рассказал он.

Когда осенью 2022 года полицейские заходили на деоккупированные территории Харьковщины и Херсонщины, они уже действовали по наработанным алгоритмам.

"После россиян картина везде была одинаковая: местные жители месяцами не имели водоснабжения, газа и электроэнергии, отсутствовала и мобильная связь. Аптеки, заправки и магазины были полностью разграблены, сотни зданий были разрушены или повреждены. Люди жили в ужасных условиях, без продуктов и лекарств, в постоянном страхе стать целью оккупантов. Для этого были причины", – вспоминает глава следствия полиции.

Он также привел в качестве примера Бучу, где на улицах неделями лежали тела безоружных гражданских, которых убивали просто за то, что они пытались найти продукты питания или выбраться из оккупированного города. По его словам, некоторых хоронили на стихийных кладбищах.

Цуцкиридзе добавил, что на Харьковщине оккупанты избавлялись от тел организованно.

"В Изюме ставленники россиян на скорую руку закапывали убитых, замученных и умерших в результате вражеских атак в лесу на старом кладбище, где уже давно не хоронили людей. Чем ближе подходишь к лесу, тем сильнее был трупный запах. Настолько, что когда я вернулся в авто после осмотра места событий, водителя стошнило – таким едким был запах, который остался на одежде", – отметил он.

Правоохранитель напомнил, что в изюмских могильниках было обнаружено 448 тел гражданских и военных. "Такое количество мертвых одновременно ни я, ни другие присутствующие никогда не видели. Их состояние было разным – кто-то умер естественной смертью, а чьи-то останки оккупанты изуродовали настолько, что невозможно даже было установить их пол", – подчеркнул он.

По словам Цуцкиридзе, единственным ярким воспоминанием в те черные дни является радость, с которой местные встречали украинских военных и полицию, когда те заходили на деоккупированные территории.

"Люди говорили, что вместе с нами к ним вернулась жизнь. Благодарность граждан помогала держаться нам везде. В каждом уголке страны мы укрепили их доверие своим постоянным присутствием и помощью, пытались решить все проблемы, которые на них свалились, даже если это было не в нашей компетенции, непрерывно были с ними на связи и, несмотря на все угрозы, всегда прибывали на вызовы", – рассказал глава ГСУ.

Он отметил, что на это люди ответили полицейским беспрецедентной поддержкой, которая в начале полномасштабной войны достигла исторических высот.

"Ранее на Рождество наши следователи ездили поздравлять людей, которых они спасли за время войны, и убедились, что даже с течением времени люди помнят все и очень благодарны", – констатировал первый заместитель главы НПУ.

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