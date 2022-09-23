В Изюме закончили эксгумацию – подняли 447 тел, среди них много женщин, есть дети

23 сентября в освобожденном городе Изюм Харьковской области закончили эксгумацию из массового захоронения убитых оккупантами жителей – всего подняли 447 тел, среди которых есть дети.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев на брифинге в Military Media Center 23 сентября, глава Национальной полиция Украины Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь Клименко: "Эксгумация тел с места массового захоронения в Изюме завершена. Работы продолжались неделю непрерывно. Из могил достали 447 тел погибших. Из них 215 женщин, 194 мужчины, 5 детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить".

Детали: По словам Синегубов, большинство погибших имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток. Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и с огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии.

Фото Из Telegram Олега СинЕгубовА

Детали: Пантелеев сообщил, что на момент его доклада было поднято из земли 427 тел погибших. Из них 202 – это тела женщин, 189 – тела мужчин, 5 – детей.

Он добавил, что 11 тел были настолько изуродованы, что полиция даже не может сейчас установить их пол – этим будут заниматься судебно-медицинские эксперты.

Фото Из Telegram Олега СинЕгубовА

Точную причину гибели каждого гражданина, по словам Пантелеева, будут устанавливать в результате дополнительных экспертных исследований.

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Синегубов заявил, что также будут выяснены обстоятельства гибели каждого человека, чтобы "их родные и близкие узнали правду, а убийцы были наказаны".

Фото Из Telegram Олега СинЕгубовА

Он добавил, что, к сожалению, такое массовое захоронение не единственное в Изюме – уже нашли по меньшей мере еще 3 таких места в этом районе, также есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковщины.

По словам Пантелеева, по состоянию на 23 сентября на деоккупированной территории Харьковской области полиция обнаружила всего более 460 тел погибших украинцев. Сейчас установлены личности более трети из них, работа по идентификации погибших продолжается.

Он также добавил, что уже назначено более тысячи уголовных исследований и экспертиз, которые помогут установить причины гибели, а также возможных убийц украинцев.

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