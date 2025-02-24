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Трамп надеется, что война в Украине закончится "за считанные недели"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 24 февраля 2025, 21:55
Трамп надеется, что война в Украине закончится за считанные недели
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что полномасштабное российское вторжение России в Украину может завершиться "за считанные недели".

Источник: Трамп сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме 24 февраля, передает "Европейская правда"

Детали: Говоря о своем возможном визите в Россию, Трамп сказал, что считает, что "война может завершиться вскоре – за считанные недели".

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"Я думаю, что мы можем завершить ее за считанные недели. Если мы будем умными. А если не будем, то она и дальше будет продолжаться, и мы и дальше будем терять молодых, прекрасных людей, которые не должны умирать", – добавил он.

Американский президент отметил, что в случае, если российскую агрессию против Украины не удастся остановить, она "может перерасти в Третью мировую войну".

Он выразил уверенность, что Россия хочет участвовать в переговорах о "прекращении огня", добавив, что после этого должно наступить и "прекращение войны".

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Трамп ранее позвонил российскому диктатору Владимиру Путину и инициировал переговоры между высокопоставленными чиновниками США и России в Саудовской Аравии, чтобы "прекратить войну" в Украине.

Польский президент Анджей Дуда после встречи с Трампом на прошлой неделе заявил, что без американской поддержки Украина не переживет войну, отметив, что "как-то эту войну надо закончить".

Также Трамп поддерживает идею размещения европейских войск в Украине для контроля за потенциальным "перемирием".

Трамп
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