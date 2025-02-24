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Россияне нанесли удар по Дергачам на Харьковщине: пострадали две женщины

Татьяна ОлейникПонедельник, 24 февраля 2025, 23:33
Россияне нанесли удар по Дергачам на Харьковщине: пострадали две женщины
Иллюстративное фото - Getty Images

Российская армия поздно вечером 24 февраля нанесла удар по Дергачам в Харьковском районе: ранения получили две женщины.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Около 23:15 оккупанты ударили по Дергачам. По данным медиков, две гражданские женщины получили ранения, им оказали помощь на месте.

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Повреждены частные дома. Профильные службы работают на месте попадания".

Харьковская областьвойна
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