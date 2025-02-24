Россияне нанесли удар по Дергачам на Харьковщине: пострадали две женщины
Понедельник, 24 февраля 2025, 23:33
Российская армия поздно вечером 24 февраля нанесла удар по Дергачам в Харьковском районе: ранения получили две женщины.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Дословно: "Около 23:15 оккупанты ударили по Дергачам. По данным медиков, две гражданские женщины получили ранения, им оказали помощь на месте.
Реклама:
Повреждены частные дома. Профильные службы работают на месте попадания".