Россияне нанесли удар по Дергачам на Харьковщине: пострадали две женщины

Российская армия поздно вечером 24 февраля нанесла удар по Дергачам в Харьковском районе: ранения получили две женщины.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Около 23:15 оккупанты ударили по Дергачам. По данным медиков, две гражданские женщины получили ранения, им оказали помощь на месте.

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Повреждены частные дома. Профильные службы работают на месте попадания".