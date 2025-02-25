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Опрос: почти 60% поляков считают, что Украина должна быстро заключить мир с РФ

Иванна Костина, Станислав ПогориловВторник, 25 февраля 2025, 11:02
Опрос: почти 60% поляков считают, что Украина должна быстро заключить мир с РФ
фото: Getty Images

Почти шесть из десяти поляков, опрошенных на тему, как, по их мнению, должна вести себя Украина в войне с Россией, считают, что она должна "быстро двигаться к заключению мира", свидетельствуют результаты опроса Opinia24 для Радио ZET.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Радио ZET

Детали: Социологи спросили у поляков: "Как сейчас должна вести себя Украина в условиях войны?". Ответы распределились следующим образом:

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"Не прекращать боевые действия" - указали 30% опрошенных;

"Быстро двигаться к мирному урегулированию" - выбрали 57% тех, кто принял участие в опросе;

"Не знаю / трудно сказать" - признали 13% поляков.

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В то же время больше мужчин (35%), чем женщин (26%) ответили, что Украина не должна "уступать в борьбе". 55% мужчин и 59% женщин выразили мнение, что она должна "быстро добиваться мира", тогда как каждый десятый мужчина (10%) и примерно каждая шестая женщина (15%) признались, что не имеют мнения по этому поводу.

Наибольшая доля сторонников быстрого завершения трехлетних боевых действий наблюдается среди избирателей "Конфедерации" – так считают 74% в этой группе.

Наименьший процент тех, кто так считает, среди сторонников "Гражданской коалиции". 44% избирателей партии ставят на такое решение.

В то же время следует отметить, что вопрос о том, как должна вести себя Украина, разделяет сторонников "Гражданской коалиции", поскольку 47% считают, что она не должна уступать в борьбе с Россией. В то же время это самый высокий процент тех, кто поддерживает продолжение борьбы с агрессором, если принимать во внимание избирателей отдельных политических группировок.

Что предшествовало:

  • Как сообщалось, 46% немцев хотят, чтобы следующее федеральное правительство не поддерживало Украину ни оружием, ни деньгами.
  • А среди поляков выросло количество противников предоставления военной помощи Украине – за продолжение помощи выступают 49%.

ПольшаУкраинароссийско-украинская войнаРосcия
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