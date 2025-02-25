Польша готовит для Украины пакет военной помощи на сумму 200 млн евро

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готовит 46-й пакет военной помощи Украине на 200 млн евро.

Источник: Косиняк-Камыш на открытии конференции в Сенате по случаю третьей годовщины полномасштабной войны России против Украины, передает телеканал Interia, пишет "Европейская правда"

Детали: Косиняк-Камыш отметил, что дотации страны для Украины - "это иногда больше, чем некоторые страны Европы пожертвовали за все время войны".

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"Сорок шестой вклад - и мы будем продолжать помогать, я хотел бы об этом заявить. Мы будем обучать украинских военных, и эту миссию мы выполнили. Из 80-90 тысяч солдат, которых готовят страны ЕС, Польша подготовила около трети - 28 тысяч солдат. Мы готовы обучать дальше на нашей территории. Мы являемся лидером в этой сфере", - подчеркнул он.

Глава польского Минобороны подчеркнул, что Польша "является лидером помощи", когда речь идет о военной поддержке Киева.

"Я помню те заседания Совета национальной безопасности, я тогда был в оппозиции, но тогда была общность действий и оппозиции, и власти. И ни у кого не было сомнений, что технику надо отдать. Когда некоторые думали, что давать, смотрели на свои склады, из Польши шли танки, шла тяжелая техника, шли боеприпасы. Мы передали все, что могли", – заявил он.

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В июле польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже отверг призывы Зеленского ускорить передачу МиГ-29 Украине, сославшись на тот же аргумент.

Временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил о возможности передачи МиГов Украине, если Польша "заполнит пробелы", которые создает передача этих самолетов Киеву.

Осенью украинская сторона неоднократно призывала Польшу передать ей истребители советского образца МиГ-29, но в Варшаве объясняли, что не могут сделать этого, чтобы не ослабить собственную оборону.