Шмыгаль заявил, что соглашение с США о недрах будет иметь связь с гарантиями безопасности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не рассматривает подписание соглашения о недрах с США без привязки к гарантиям безопасности и что это уже заложено в проект соглашения. Он объявил, что правительство рассмотрит текст соглашения о недрах, которое планируют подписать с США, на заседании 26 февраля.

Источник: Шмыгаль в эфире единого телемарафона 26 февраля, передает "Европейская правда"

Прямая речь Шмыгаля: "Мы не рассматриваем подписание любых соглашений без гарантий безопасности ... Это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и его подписание в отрыве от гарантий безопасности для Украины".

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Детали: Шмыгаль объявил, что Украина и США подготовили проект соглашения об экономическом сотрудничестве, известного как "соглашение о недрах", и оно является предварительным договором о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

"Пункт 10 собственно и говорит о том, что это соглашение о фонде составляет неотъемлемый элемент архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов для установления прочного мира, укрепления экономически безопасной устойчивости", – добавил он.

Согласно источникам "Европейской правды", в пункте 10 документа указано следующее:

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"Это Двустороннее соглашение и Соглашение о Фонде будут составлять неотъемлемые элементы архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретные шаги для установления прочного мира, укрепления экономически безопасной устойчивости и отражения целей, определенных в преамбуле этого Двустороннего соглашения.

Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания прочного мира. Участники будут пытаться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как определено в Соглашении о Фонде".

Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассмотрит текст соглашения о недрах, которое планируют подписать с США, на заседании 26 февраля.

Читайте полный текст "Соглашения об ископаемых" между Украиной и США

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