Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Шмыгаль заявил, что соглашение с США о недрах будет иметь связь с гарантиями безопасности

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 26 февраля 2025, 13:52
Шмыгаль заявил, что соглашение с США о недрах будет иметь связь с гарантиями безопасности
Денис Шмыгаль, фото: КМУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не рассматривает подписание соглашения о недрах с США без привязки к гарантиям безопасности и что это уже заложено в проект соглашения. Он объявил, что правительство рассмотрит текст соглашения о недрах, которое планируют подписать с США, на заседании 26 февраля.

Источник: Шмыгаль в эфире единого телемарафона 26 февраля, передает "Европейская правда"

Прямая речь Шмыгаля: "Мы не рассматриваем подписание любых соглашений без гарантий безопасности ... Это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и его подписание в отрыве от гарантий безопасности для Украины".

Реклама:

Детали: Шмыгаль объявил, что Украина и США подготовили проект соглашения об экономическом сотрудничестве, известного как "соглашение о недрах", и оно является предварительным договором о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

"Пункт 10 собственно и говорит о том, что это соглашение о фонде составляет неотъемлемый элемент архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретных шагов для установления прочного мира, укрепления экономически безопасной устойчивости", – добавил он.

Согласно источникам "Европейской правды", в пункте 10 документа указано следующее:

РЕКЛАМА:

"Это Двустороннее соглашение и Соглашение о Фонде будут составлять неотъемлемые элементы архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретные шаги для установления прочного мира, укрепления экономически безопасной устойчивости и отражения целей, определенных в преамбуле этого Двустороннего соглашения.

Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания прочного мира. Участники будут пытаться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как определено в Соглашении о Фонде".

Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассмотрит текст соглашения о недрах, которое планируют подписать с США, на заседании 26 февраля.

Читайте полный текст "Соглашения об ископаемых" между Украиной и США

Читайте такжеВыжить в эпоху Трампа. Почему "горят" отношения с США и что стоит делать Украине

СШАУкраинагарантии безопасности
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Шмыгаль заявил, что соглашение с США о недрах будет иметь связь с гарантиями безопасности
фото Оккупанты ударили по Константиновке – убили 5 и ранили 8 человек
В Киевской области "шахед" попал в дом хирурга и журналистки: гибель женщины уже подтвердили коллеги
В Судане разбился военный самолет: погибли по меньшей мере 46 человек, в том числе гражданские
В некоторых регионах Украины начались отключения света
фото Количество жертв атаки на Киевщине возросло до двух: погибшего человека достали из-под завалов 
Все новости...
США
Во Франции говорят, что Трамп дал согласие поддержать европейских миротворцев в Украине
Apple признала ошибку в iPhone, из-за которой во время диктовки слово "racist" заменялось на "Trump"
Почти половина поляков боятся вывода американских войск из страны
Последние новости
14:20
Правительство назначило нового председателя Национального фонда исследований Украины
14:07
СМИ: Депутат Киевсовета Плужник не задекларировал имущество своей семьи на 6 млн долларов
14:01
теннисСвитолина вернет себе статус первой ракетки Украины
13:58
фото, видео Кандидат в президенты Польши устроил провокацию во Львове и угрожал Садовому
13:52
Шмыгаль заявил, что соглашение с США о недрах будет иметь связь с гарантиями безопасности
13:47
В конце февраля на небе "выстроятся" семь планет: как и когда за ними наблюдать
13:43
В Украине 37% нарушителей ПДД не оплатили штрафы: в каких регионах должников больше всего
13:40
В РФ анонсировали переговоры с США в Стамбуле о работе посольств
13:28
фото Оккупанты ударили по Константиновке – убили 5 и ранили 8 человек
13:20
ДТЭК: Украине нужно до двух миллиардов кубометров импортного газа после атак РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: