Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

СМИ: в Штатах отменили встречу с руководителями дипломатии ЕС

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 26 февраля 2025, 15:27

Ожидаемая встреча главы дипломатии ЕС Каи Каллас с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне была отменена.

Источник: "Европейская правда", сообщил корреспондент Euronews Хорхе Либорейро

Детали: Каллас уже находится в столице США. Она встретится с представителями Палаты представителей и Сената, а также выступит на двух различных мероприятиях.

Реклама:

Причины, по которым была отменена встреча Каллас и Рубио, пока не известны.

Ранее сообщалось, что Каллас планировала обсудить на встрече с Рубио роль ЕС и Украины в будущих мирных переговорах.

Между тем лидеры ЕС в среду заслушали информацию от президента Франции Эмманюэля Макрона о его переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

РЕКЛАМА:

Напомним, что во время встречи с Макроном 24 февраля Трамп поддержал размещение европейских войск для слежения за потенциальным "прекращением огня" в Украине и допустил, что США могут предоставить им определенную поддержку.

ЕССША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, обновлено Оккупанты ударили по Константиновке – убили 5 и ранили 11 человек
Публикуем полный текст "Соглашения о минералах" между Украиной и США
видеоВ Румынии арестовали пророссийского экс-кандидата в президенты
фото, видео Кандидат в президенты Польши устроил провокацию во Львове и угрожал Садовому
Шмыгаль заявил, что соглашение с США о недрах будет иметь связь с гарантиями безопасности
В Киевской области "шахед" попал в дом хирурга и журналистки: гибель женщины уже подтвердили коллеги
Все новости...
ЕС
Европейские лидеры обсудили встречу Макрона с Трампом и подготовку к саммиту 6 марта
Глава Евросовета поговорил с Орбаном о саммите ЕС, посвященном Украине
Туск: Европейские лидеры на этой неделе в Лондоне обсудят вопросы обороны
Последние новости
15:59
Зеленский говорит, что дата его визита в США пока не согласована
15:58
В Киеве подростки сняли на видео избиения сверстника: прокуратура хлопочет о наказании
15:58
фото, обновлено Оккупанты ударили по Константиновке – убили 5 и ранили 11 человек
15:57
Зеленский: Соглашение о совместном с США фонде по ископаемым будет подлежать ратификации
15:56
Коломойский в очередной раз пытается оспорить национализацию Приватбанка
15:41
ЕС выделяет 100 миллиардов евро для поддержки экологически чистого производства
15:27
СМИ: в Штатах отменили встречу с руководителями дипломатии ЕС
15:26
Украинцы забирают гривны из банков, но наращивают валютные депозиты
15:25
АРМА нашло управляющего недвижимостью экс-нардепа Онищенко в центре Киева
15:18
Определились лучшие игрок и тренер тура чемпионата Украины по футболу
Все новости...
Реклама:
Реклама: