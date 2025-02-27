За год из Украины сбежали 500 мужчин, которые пересекли границу с письмами Минкультуры – советник министра

За 2024 год более 500 мужчин, которые выехали за границу с помощью писем содействия от Министерства культуры и стратегических коммуникаций, не вернулись в Украину, сообщил советник министра.

Источник: советник министра культуры по вопросам стратегических коммуникаций и международного сотрудничества Дмитрий Золотухин в Facebook, который прокомментировал решение Минкультуры приостановить выдачу писем содействия для выезда артистов и медийщиков за границу

Прямая речь представителя Минкультуры: "Только за 2024 год (в основном за его первую половину, когда законодательство о мобилизации было усилено) из-за границы не вернулось более 500 человек, которые выехали с помощью писем-предложений МКИП".

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Детали: По словам Золотухина, по каждому такому кейсу Нацполиция открыла уголовные производства по статье 332-3 УК (незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период).

Он добавил, что при этом должностные лица МКСК автоматически стали фигурантами по этим уголовным делам, поскольку в рамках расследования рассматривают также вопросы организации незаконного пересечения границы.

"То есть, люди, которые ставят свои подписи под этими письмами-предложениями, автоматически становятся подозреваемыми в тот момент, когда человек отказывается возвращаться в Украину, – написал Золотухин.

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Он добавил, что МКСК не предоставляет разрешений на пересечение границы, потому что не имеет таких полномочий.

Министерство направляет письма-предложения в Государственную пограничную службу, которая и принимает решение о целесообразности пересечения.

"При этом, принимается оно исключительно при наличии длинного пакета сопровождающих документов от мужчины призывного возраста. Если всех документов нет, то разрешение ГПСУ предоставить не могут, а значит и МКСК письмо направлять не будут, потому что таков протокол", – пояснил Золотухин.

Он подчеркнул, что письма-предложения существуют вне правового поля, потому что нет ни одного документа, который бы регламентировал право МКСК или любого другого ведомства обращаться в ГПСУ с просьбой разрешить лицу пересечение границы во время военного положения.

"Любые попытки усовершенствовать регулирование этого вопроса на уровне Кабмина наталкиваются на стену отказов в связи с тем, что у сил обороны не существует измерения "культурной дипломатии", или любого другого – а существует исключительно измерение "мобилизационного ресурса", который сокращается из-за вот таких выездов за границу. Несколько предложений, которые выдвигались – не были поддержаны", – написал советник министра.

Он также добавил, что нардепы отказались принимать закон, который бы ввел уголовную ответственность за невозвращение гражданина Украины призывного возраста из-за границы.

"То есть, граждане Украины, которые выехали законно (по документам и письмам) и не вернулись, фактически остаются безнаказанными. Зато вся ответственность за них (в том числе, уголовная) лежит на государственных служащих (в том числе, женщинах с маленькими детьми, которые не слушают дез-метал и ни в чем не виноваты)", – подытожил Золотухин.