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Кабмин уполномочил министров Свириденко и Сибигу на подписание "соглашения об ископаемых" с США

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоЧетверг, 27 февраля 2025, 12:55
Кабмин уполномочил министров Свириденко и Сибигу на подписание соглашения об ископаемых с США
заседание Кабмина. иллюстративное фото с Правительственного портала

Кабинет министров уполномочил вице-премьера и министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу на подписание двустороннего "соглашения о минералах" с США.

Источник: "Европейская правда", распоряжение правительства №164 от 26 февраля

Детали: "Уполномочить первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Свириденко Юлию Анатольевну или министра иностранных дел Сибигу Андрея Ивановича подписать указанное Соглашение", – говорится в документе.

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Кабинет министров Украины в среду, 26 февраля, одобрил решение для подписания соглашения между Украиной и США об использовании полезных ископаемых, которое официально называется "Двустороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления".

Читайте полный текст "соглашения о минералах" между Украиной и США.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона.

СШАУкраина
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