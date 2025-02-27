Зеленский раскрыл детали переговоров с премьером Ирландии

Президент Владимир Зеленский во время встречи с ирландским премьер-министром Михолом Мартином сосредоточился на путях завершения войны в Украине и двустороннем сотрудничестве.

Источник: сообщение Зеленского в Telegram, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что с премьером Ирландии обсудили шаги "для окончания войны гарантированным миром для Украины и всей Европы", трансатлантическое единство, гарантии безопасности Украины и сотрудничество на ее пути в ЕС.

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"Отдельно пообщались об участии Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочных миссиях ЕС, нелетальной поддержке безопасности, которая поможет защищать жизни", - добавил глава государства.

Кроме того, лидеры подняли вопрос о приобщении Ирландии к гуманитарной программе Food from Ukraine.

Михол Мартин ранее отменил запланированный визит в Белфаст, чтобы встретиться с украинским президентом.

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Президент Украины, напомним, остановился в Ирландии на пути в США, где он должен встретиться с Дональдом Трампом для подписания соглашения о разработке полезных ископаемых.

Читайте полный текст "соглашения о минералах" между Украиной и США.

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