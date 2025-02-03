США выдвинули ультиматум по Панамскому каналу

Государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино выдвинул ультиматум по уменьшению влияния Китая в зоне Панамского канала, предупредив о возможных мерах в случае отсутствия немедленных изменений.

Источник: Госдепартамент США, Reuters, Associated Press

Детали: Рубио заявил, что нынешняя ситуация, когда Коммунистическая партия Китая сохраняет контроль и влияние над Панамским каналом, является прямой угрозой для его функционирования и нарушает Договор о постоянном нейтралитете канала.

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Рубио проинформировал представителей Панамы, что "президент США Дональд Трамп одобрил предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу как для самого канала, так и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации объекта".

Также госсекретарь США дал понять, что "этот статус-кво неприемлем". Рубио отметил, что в случае отсутствия немедленных изменений Соединенные Штаты "потребуют принятия мер, необходимых для защиты своих прав согласно Договору".

"Соединенные Штаты не могут и не позволят Коммунистической партии Китая продолжать эффективный и растущий контроль над Панамским каналом", – написал Рубио в соцсети X.

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Дословно Reuters: "Трамп не исключает применения военной силы над Панамой, что вызывает критику как со стороны союзников Вашингтона в Латинской Америке, так и со стороны его противников. На слушаниях в Сенате на прошлой неделе американские чиновники заявили, что из-за спора вокруг канала могут быть введены штрафы и ограничения на суда под панамским флагом, заходящие в американские порты".

Детали: Кроме того, Рубио отметил "важность совместных усилий" по прекращению нелегального миграционного кризиса в полушарии и поблагодарил Мулино за его "поддержку совместной программы репатриации, которая сократила нелегальную миграцию через Дарьенский коридор".

"Эта встреча знаменует собой важный шаг в оживлении стратегических отношений между Соединенными Штатами и Панамой в соответствии с видением президента Трампа", – говорится в пресс-релизе Госдепартамента США.

Справочно: Панамский канал – это искусственный водный путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Его длина составляет около 80 км, и он является одним из важнейших морских торговых маршрутов в мире. Ежегодно через канал проходит около 14 тысяч судов, которые перевозят более 300 миллионов тонн грузов.

Контроль над каналом был передан Панаме Соединенными Штатами в 1999 году в соответствии с соглашением Торрихоса - Картера, подписанным еще в 1977 году. Канал имеет стратегическое значение для мировой торговли и национальной безопасности США, поскольку обеспечивает сокращение транспортных маршрутов и значительно ускоряет глобальные перевозки.

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