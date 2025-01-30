Президент Панамы заявил, что переговоров с США о праве собственности на канал не будет

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино. Фото из его соцсети Х

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что не будет проводить переговоры с Соединенными Штатами о праве собственности на Панамский канал.

Источник: AP

Детали: Мулино надеется, что предстоящий визит госсекретаря США Марко Рубио позволит им сосредоточиться на общих интересах, включая миграцию и борьбу с наркоторговлей.

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Рубио планирует приехать в Панаму 2 февраля в качестве посланника президента США Дональда Трампа, который заявлял о возвращении себе под контроль Панамского канала.

На пресс-конференции Мулино подчеркнул, что не будет вести переговоры о передаче собственности на Панамский канал.

Что предшествовало:

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