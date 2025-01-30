Президент Панамы заявил, что переговоров с США о праве собственности на канал не будет
Четверг, 30 января 2025, 23:39
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что не будет проводить переговоры с Соединенными Штатами о праве собственности на Панамский канал.
Источник: AP
Детали: Мулино надеется, что предстоящий визит госсекретаря США Марко Рубио позволит им сосредоточиться на общих интересах, включая миграцию и борьбу с наркоторговлей.
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Рубио планирует приехать в Панаму 2 февраля в качестве посланника президента США Дональда Трампа, который заявлял о возвращении себе под контроль Панамского канала.
На пресс-конференции Мулино подчеркнул, что не будет вести переговоры о передаче собственности на Панамский канал.
Что предшествовало:
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- В своей речи на инаугурации Трамп пообещал возвратить контроль над Панамским каналом, который "эксплуатирует Китай", а также переименовать Мексиканский залив в Американский залив.
- Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ на позицию американского президента Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал заявил, что ключевой водный путь останется под контролем Панамы.
- На фоне того, что Трамп обвиняет Панаму в разрешении Китаю вмешиваться в канал, власти Панамы начали проверку связанной с Китаем компании, которая контролирует два порта в Панамском канале.