В Москве взорвали организатора "титушек" Майдана, который создал батальон в составе оккупантов

В Москве в жилом комплексе "Алые Паруса" произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие. Правоохранители заявили, что по уточненным данным, в результате взрыва получил тяжелое ранение Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский. Он - организатор "титушек" Майдана и создатель "Армянского батальона" в войне против Украины.

Источник: "Радио Свобода", "Интерфакс", "Коммерсант", российские пропагандисты, Telegram-канал Baza

Детали: Российские телеграм-каналы распространили кадры, предположительно, из подъезда "Алых Парусов", он завален битым стеклом. На полу лежит человек, ему оказывают помощь.

Реклама:

Телеграм-канал Baza сообщил, что при взрыве погиб один человек, пострадали по меньшей мере пять. ТАСС со ссылкой на оперативные службы также сообщил об одном погибшем.

Телеграм-каналы пишут, что сдетонировало взрывное устройство или взорвалась граната.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В декабре 2024 года Армену Саркисяну сообщили о подозрении за вербовку заключенных Донетчины на войну против Украины. Сообщалось, что так называемый смотрящий за временно оккупированными территориями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей помогал оккупационным властям создавать незаконные вооруженные формирования из числа заключенных.

Узнать больше: "Начальник титушок". Что известно о задержанном во Франции Армене "Горловском" Саркисяне

Справка: Уроженец ныне оккупированной Горловки 44-летний Армен Саркисян с 2014 года находится в розыске по подозрению в организации "титушек" Майдана. По данным следствия, 17 февраля 2014-го, действуя в интересах экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и своих бизнес-партнеров, он поручил Юрию Крысину найти 200-300 человек для "охраны общественного порядка" в правительственном квартале, что привело к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

По словам Юрия Крысина, он тогда получил 20 тысяч долларов от Армена Саркисяна "за охрану правительственного квартала". Крысин раздал по 1000 гривен соучастникам, а остальное оставил себе. Украинский суд приговорил Юрия Крысина к 5 годам лишения свободы. Впоследствии он получил второй приговор по подозрению в организации пыток активистов Майдана по указанию бизнесмена времен Януковича, который скрывается в РФ Алексея Чеботарева. В общем Крысин будет находиться в тюрьме до 2026 года.

Летом 2019 года Юрий Крысин пытался изменить показания и удалить из них упоминание именно об Армене Саркисяне, подчеркивая, что якобы оговорил его из-за финансового конфликта. Это происходило накануне рассмотрения кассационной жалобы.

Во времена Януковича Саркисян был влиятельным криминальным авторитетом по прозвищу "Армен Горловский", приближенным к экс-депутату от "Партии регионов" Юрию Иванющенко (Юра Енакиевский). Последнего в 2019 сняли с розыска, ссылаясь на постановление прокуратуры о закрытии производства. Саркисяна также называют теневым надзирателем всего бизнеса в оккупированной Горловке. Там он имеет собственные кафе и организовывает открытие боксерских клубов. По данным ГУР, с 24 февраля он занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины.

В 2018 году украинские правоохранители сообщили о якобы задержании Саркисяна во Франции, однако - потом заявили, что это не тот человек. Информацию о задержании опроверг и сам подозреваемый, отметив, что находится в России.

Также СМИ публиковали фото Армена Саркисяна с правой рукой главы Чечни Рамзана Кадырова, депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым.