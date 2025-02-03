Взрыв в московском ЖК: среди пострадавших экс-охранник Януковича – СМИ

В результате взрыва в Москве утром 3 февраля в жилом комплексе "Алые Паруса", кроме Армена Саркисяна, который получил смертельные ранения, пострадал экс-охранник бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Источник: российское издание "Агентство"

Детали: Среди пострадавших "Агентство" идентифицировало Сергея Шкрябатовского и обнародовало фотографии, указав, что в 2014 году он появлялся среди охранников бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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Фото: "Агентство"

Сообщается, что также пострадал 49-летний охранник Саркисяна Олег Касперович - это бывший заместитель командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД.

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Что предшествовало: Утром 3 февраля в Москве в жилом комплексе "Алые Паруса" произошел взрыв. Правоохранители заявили, что в результате взрыва получил тяжелое ранение Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский. Он - организатор "титушек" Майдана и создатель "Армянского батальона" в войне против Украины. Позже появилось сообщение, что он умер в реанимации, не приходя в сознание.