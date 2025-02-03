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Оккупанты обезглавили украинского бойца: его личность удалось установить

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 февраля 2025, 14:43
Оккупанты обезглавили украинского бойца: его личность удалось установить
уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов. фото МВД

Украинской стороне предварительно удалось установить личность украинского военнослужащего с отсеченной головой, фото которого распространяется в сети, полиция будет вести расследование.

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов в Telegram

Детали: В сети распространяются фотоматериалы с вражеских информационных ресурсов, на которых зафиксировано изображение с отсеченной головой украинского военнослужащего.

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Добросердов сообщает, что благодаря проведенным мероприятиям работниками управления (секретариата Уполномоченного) предварительно удалось установить личность погибшего.

Национальную полицию Украины проинформировали для установления контакта с родными военного и проведения необходимых следственных действий с целью выяснения обстоятельств происшествия, установления местонахождения тела и других важных деталей.

Также проинформирован Офис генерального прокурора относительно очередного грубого нарушения норм международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора.

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Прямая речь Добросердова: "Призываем воздержаться от распространения непроверенных сведений и доверять только официальным источникам информации.

С целью обеспечения неотвратимости ответственности страны-агрессора, каждое военное преступление тщательно документируется, а соответствующая информация передается в международные правовые институты".

Предыстория:

  • По данным Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, за три года полномасштабной войны по состоянию на декабрь 2024 года было подтверждено 177 случаев казни украинских военнопленных. Тенденция кардинально ухудшилась, ведь только в 2024-м официально подтверждено 109 казней.
  • В августе 2024-го в сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности. Тогда Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН, а также в украинские правоохранительные органы.
  • В апреле 2023 года в сети появилось видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах было задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.

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