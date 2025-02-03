Оккупанты обезглавили украинского бойца: его личность удалось установить

уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов. фото МВД

Украинской стороне предварительно удалось установить личность украинского военнослужащего с отсеченной головой, фото которого распространяется в сети, полиция будет вести расследование.

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов в Telegram

Детали: В сети распространяются фотоматериалы с вражеских информационных ресурсов, на которых зафиксировано изображение с отсеченной головой украинского военнослужащего.

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Добросердов сообщает, что благодаря проведенным мероприятиям работниками управления (секретариата Уполномоченного) предварительно удалось установить личность погибшего.

Национальную полицию Украины проинформировали для установления контакта с родными военного и проведения необходимых следственных действий с целью выяснения обстоятельств происшествия, установления местонахождения тела и других важных деталей.

Также проинформирован Офис генерального прокурора относительно очередного грубого нарушения норм международного гуманитарного права со стороны страны-агрессора.

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Прямая речь Добросердова: "Призываем воздержаться от распространения непроверенных сведений и доверять только официальным источникам информации.

С целью обеспечения неотвратимости ответственности страны-агрессора, каждое военное преступление тщательно документируется, а соответствующая информация передается в международные правовые институты".

Предыстория: