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Ножом отрезали голову: оккупанты жестоко убили украинского пленного

"Украинская правда"Среда, 12 апреля 2023, 04:48
Ножом отрезали голову: оккупанты жестоко убили украинского пленного
Российские оккупанты. Иллюстративное фото из открытых источников

Российские оккупанты жестоко убили пленного украинского военнослужащего и записали это на видео, в Офисе президента отреагировали на появление в интернете шокирующих кадров.

Источник: российские провоенные паблики в соцсетях

Детали: Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.

Находясь в шоковом состоянии, пленный кричит, что ему больно. Оккупанты комментируют казнь словами "Работаем, братья", "Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал, н***й".

Отрезанную голову россияне демонстрируют на камеру и говорят, что ее надо отправить командиру убитого.

Лицо оккупанта, совершившего казнь, на видео закрыто маской. На записи видно, как присутствующий на месте шокирующего убийства российский военный демонстрирует на камеру бронежилет казненного украинского пленного. 

На видео также можно увидеть зеленые листья, что, вероятно, может свидетельствовать о том, что запись сделана в прошлом году.

ВИДЕО ДНЯ
скрин с видео
скрин с видео

На появление шокирующих кадров отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"За все будет ответ и ответственность", – написал он в Telegram.

Что этому предшествовало: 

  • В мае стало известно, что российские захватчики расстреляли безоружного украинского военнопленного после слов "Слава Украине".
  • В июле прошлого года в сети появилось видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного – кастрирует его канцелярским ножом. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил тогда, что готовит сообщение в ООН, Европейский комитет по предупреждению пыток и Международный красный Крест относительно обнародованного видео пыток оккупантами военного ВСУ.

Темы: убийствоВооруженные силывойнаРосcия
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