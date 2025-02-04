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Дело об убытках "Укрзализныци": нардеп Бондарь не внес 100 млн залога в установленный срок

Валентина РоманенкоВторник, 4 февраля 2025, 13:10

Подозреваемый в коррупции на закупке кабелей для Укрзализныци народный депутат Виктор Бондарь не внес залог в размере 100 млн грн, который ему назначил Высший антикоррупционный суд.

Источник: пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Народный депутат не внес залог в размере 100 млн грн, который назначил следственный судья".

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Детали: Залог должен был быть внесен в течение пяти рабочих дней, с тех пор как 24 января ВАКС избрал народному депутату меру пресечения.

Теперь прокуроры будут обращаться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на более строгую.

Кроме того Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения Бондарю в Апелляционной палате ВАКС. Рассмотрение жалобы запланировано на 9 часов 12 февраля.

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Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд решил не брать народного депутата Виктора Бондаря под стражу и определил ему залог в 100 миллионов гривен. Прокурор САП просил взять Бондаря под стражу с возможным залогом в 200 млн грн.

Справка: В 2019 году Бондарь был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по 191 округу в Хмельницкой области.

Предыстория:

  • Антикоррупционные органы объявили Бондарю подозрение по делу о завладении 140 млн грн на закупке кабелей для "Укрзализныци".
  • Следствие называет Бондаря одним из организаторов схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам.
  • НАБУ и САП пишут, что фигуранты дела организовали бэк-офис, который позволял контролировать "Укрзализныцю". Как результат – тендеры УЗ с завышенными ценами выиграли фирмы, которые были подконтрольны нардепу и другому фигуранту.
  • Ранее по этому делу подозрение сообщили бывшему советнику Офиса президента, скандальному сотруднику СБУ Артему Шилу.

коррупцияАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный судУкрзализныця
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