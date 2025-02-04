Дело об убытках "Укрзализныци": нардеп Бондарь не внес 100 млн залога в установленный срок
Подозреваемый в коррупции на закупке кабелей для Укрзализныци народный депутат Виктор Бондарь не внес залог в размере 100 млн грн, который ему назначил Высший антикоррупционный суд.
Источник: пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Укринформу"
Прямая речь: "Народный депутат не внес залог в размере 100 млн грн, который назначил следственный судья".
Детали: Залог должен был быть внесен в течение пяти рабочих дней, с тех пор как 24 января ВАКС избрал народному депутату меру пресечения.
Теперь прокуроры будут обращаться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на более строгую.
Кроме того Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения Бондарю в Апелляционной палате ВАКС. Рассмотрение жалобы запланировано на 9 часов 12 февраля.
Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд решил не брать народного депутата Виктора Бондаря под стражу и определил ему залог в 100 миллионов гривен. Прокурор САП просил взять Бондаря под стражу с возможным залогом в 200 млн грн.
Справка: В 2019 году Бондарь был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по 191 округу в Хмельницкой области.
Предыстория:
- Антикоррупционные органы объявили Бондарю подозрение по делу о завладении 140 млн грн на закупке кабелей для "Укрзализныци".
- Следствие называет Бондаря одним из организаторов схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам.
- НАБУ и САП пишут, что фигуранты дела организовали бэк-офис, который позволял контролировать "Укрзализныцю". Как результат – тендеры УЗ с завышенными ценами выиграли фирмы, которые были подконтрольны нардепу и другому фигуранту.
- Ранее по этому делу подозрение сообщили бывшему советнику Офиса президента, скандальному сотруднику СБУ Артему Шилу.