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Рада открыла историческую сессию, но не смогла принять план работы

Валентина РоманенкоВторник, 4 февраля 2025, 14:31
Рада открыла историческую сессию, но не смогла принять план работы
фото из Telegram Железняка

Верховная Рада открыла 13-ю сессию девятого созыва, в то же время народным избранникам не хватило голосов, чтобы принять повестку дня сессии и план законопроектной работы.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Впервые в истории открылась 13-я сессия парламента. Зарегистрировалось 226 депутатов".

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Детали: Первые вопросы рассмотрения в сессионном зале провалились. Речь идет о проекте постановления о плане законопроектной работы парламента на 2025 год и о повестке дня тринадцатой сессии парламента девятого созыва.

209 и 215 голосов соответственно.

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В то же время нашлись голоса за ратификацию Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией по официальной кредитной поддержке развития оборонных возможностей Украины.

Напомним: Из-за полномасштабного вторжения РФ в феврале 2024 года Верховная Рада IX созыва работает дольше всех в истории.

Верховная Рада
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