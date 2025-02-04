Зеленский: Я готов сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет единственный вариант
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с лидером Кремля Владимиром Путиным, если это будет единственная схема для принесения мира украинцам.
Источник: Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану
Прямая речь: "Если это будет единственная конфигурация, в которой мы сможем достичь мира для украинцев и не терять людей – конечно мы пойдем на это".
Детали: Также Зеленский отметил, что его личное отношение к главе РФ в этом случае не имеет значения: "я считаю его врагом. И, если честно, думаю, что и он меня считает врагом".
Глава государства также отметил, что сейчас Украина не может вернуть все территории, и "не может терять миллионы людей ради результата, который может и не наступить". Он добавил, что страна не может "нарушить присягу, которую давали тем, кто отдал свою жизнь ради страны в этой войне". Также нельзя нарушать Конституцию и признавать оккупированные территории российскими.
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп 23 января подтвердил планы встретиться с Путиным для завершения развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.
- 24 января Путин заявил о желании встретиться с Трампом, чтобы "обсудить вопросы, представляющие интерес для Москвы и Вашингтона". В контексте возможности переговоров о завершении войны правитель РФ также напомнил указ Зеленского о запрете переговоров с РФ. Путин заявил, что международные партнеры, которые спонсируют Украину, должны, мол, заставить Зеленского отменить свой указ.
- Тогда Зеленский заявил, что в 2022 году ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным, чтобы остановить сепаратизм, поскольку россияне пытались давить на Украину через "много разных коридоров", которые Украина не могла контролировать. "Я президент Украины, я лидер тех или иных переговоров, и всем остальным я запретил", - сказал также он.