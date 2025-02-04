Зеленский: Я готов сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет единственный вариант

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с лидером Кремля Владимиром Путиным, если это будет единственная схема для принесения мира украинцам.

Источник: Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану

Прямая речь: "Если это будет единственная конфигурация, в которой мы сможем достичь мира для украинцев и не терять людей – конечно мы пойдем на это".

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Детали: Также Зеленский отметил, что его личное отношение к главе РФ в этом случае не имеет значения: "я считаю его врагом. И, если честно, думаю, что и он меня считает врагом".

Глава государства также отметил, что сейчас Украина не может вернуть все территории, и "не может терять миллионы людей ради результата, который может и не наступить". Он добавил, что страна не может "нарушить присягу, которую давали тем, кто отдал свою жизнь ради страны в этой войне". Также нельзя нарушать Конституцию и признавать оккупированные территории российскими.

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