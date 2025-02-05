Массовые обыски в домах крымских татар в Крыму: оккупанты устроили рейды с 4 утра
Россияне во временно оккупированном Крыму утром 5 февраля начали массовые обыски и аресты в домах крымских татар.
Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рафат Чубаров в Facebook, ОО "Крымская солидарность"
Дословно Чубаров: "Сейчас известно об обысках:
- в доме Эмира Куртнезирова, сына политзаключенного Ремзи Куртнезирова, проживающего в селе Джадра (оккупационное название - Лобаново) Джанкойского района;
- в доме Абибулы Смедляева, проживающего в селе Борлакъ Тама (оккупационное название - Новокрымское) Джанкойского района;
- в доме Рустема Мустафаева, проживающего в селе Ильк Чокърак (оккупационное название Источное) Джанкойского района".
Детали: По информации "Крымской солидарности", по состоянию на 09:00 утра известно уже о пяти задержанных крымских татарах, у которых проводили обыски.
В общественной организации сообщили, что сестра Эмира Куртнезирова рассказала, как россияне пришли в 4 утра, перевернули все в доме, "подбросили литературу" и арестовали ее брата. А 5 марта 2024 года под домашний арест посадили ее отца.
Шефиха Мустафаева, жена Рустема Мустафаева, которого также задержали утром, рассказала, что оккупанты взломали входную дверь и вошли в дом, пока все еще спали.
Представители "Крымской солидарности" сообщают, что ФСБ утром задержала Мирзаали Тажибаева.
"Их было около десяти человек. Обыскали все комнаты...За ним никогда не было ни политических, ни религиозных преступлений. Во время праздников он готовил плов ради Аллаха, делал садака", – рассказала журналисту "Крымской солидарности" жена Мирзаали Таджибаева Гульнара.
Крымскотатарская журналистка и правозащитница Лутфие Зудиева заявила, что также российские силовики задержали Абибулла Смедляева из села Новокрымское, который является отцом четверых детей.
Позже она сообщила об уже пятом утреннем обыске и аресте – ФСБ задержала Бахтияра Аблаева из села Ковыльное Джанкойского района.
Напомним:
- Это уже не первый обыск в домах крымских татар. Традиционно оккупанты проводят свои рейды на рассвете. 24 августа 2023 года россияне пришли с обысками в дома нескольких крымских татар.
- На рассвете 30 ноября 2023 года российские силовики провели обыск в доме крымского татарина, председателя мусульманской религиозной общины "Алушта" Абдула Гафарова, после чего его забрали в отдел "полиции" оккупированного Крыма.