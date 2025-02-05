Массовые обыски в домах крымских татар в Крыму: оккупанты устроили рейды с 4 утра

Россияне во временно оккупированном Крыму утром 5 февраля начали массовые обыски и аресты в домах крымских татар.

Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рафат Чубаров в Facebook, ОО "Крымская солидарность"

Дословно Чубаров: "Сейчас известно об обысках:

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в доме Эмира Куртнезирова, сына политзаключенного Ремзи Куртнезирова, проживающего в селе Джадра (оккупационное название - Лобаново) Джанкойского района;

в доме Абибулы Смедляева, проживающего в селе Борлакъ Тама (оккупационное название - Новокрымское) Джанкойского района;

в доме Рустема Мустафаева, проживающего в селе Ильк Чокърак (оккупационное название Источное) Джанкойского района".

Детали: По информации "Крымской солидарности", по состоянию на 09:00 утра известно уже о пяти задержанных крымских татарах, у которых проводили обыски.

В общественной организации сообщили, что сестра Эмира Куртнезирова рассказала, как россияне пришли в 4 утра, перевернули все в доме, "подбросили литературу" и арестовали ее брата. А 5 марта 2024 года под домашний арест посадили ее отца.

Эмир Куртнезиров, фото: Facebook

Шефиха Мустафаева, жена Рустема Мустафаева, которого также задержали утром, рассказала, что оккупанты взломали входную дверь и вошли в дом, пока все еще спали.

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Представители "Крымской солидарности" сообщают, что ФСБ утром задержала Мирзаали Тажибаева.

Мырзаали Тажибаев, фото: Facebook

"Их было около десяти человек. Обыскали все комнаты...За ним никогда не было ни политических, ни религиозных преступлений. Во время праздников он готовил плов ради Аллаха, делал садака", – рассказала журналисту "Крымской солидарности" жена Мирзаали Таджибаева Гульнара.

Крымскотатарская журналистка и правозащитница Лутфие Зудиева заявила, что также российские силовики задержали Абибулла Смедляева из села Новокрымское, который является отцом четверых детей.

Абибулла Смедляев, фото: Facebook

Позже она сообщила об уже пятом утреннем обыске и аресте – ФСБ задержала Бахтияра Аблаева из села Ковыльное Джанкойского района.

Напомним: