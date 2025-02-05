Украинские десантники на Курщине захватили в плен более 20 военных РФ
Среда, 5 февраля 2025, 12:32
В Курской области РФ украинские десантники вместе с другими подразделениями ВСУ взяли в плен 21 российского военнослужащего.
Источник: Десантно-штурмовые войска в Telegram
Дословно: "Они выбрали верный путь, сдавшись в плен Вооруженным силам Украины. Вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных мясных штурмах без должной подготовки и поддержки".
Реклама:
Детали: Украинские военнослужащие подчеркнули, что всех пленённых осмотрели медики и оказали им помощь. Они пополнят обменный фонд.
Напоминаем:
РЕКЛАМА:
- 17 августа 2024 года бойцы 22 ОМБр показали, как берут в плен российских военных в Курской области РФ.
- 26 августа издание The Washington Post, изучив более ста видеозаписей и фотографий, сделанных с начала Курской операции, подтвердило плен как минимум 247 российских солдат.
- В январе украинские военные на Курщине взяли в плен первых военных КНДР.