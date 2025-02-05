Украинские десантники на Курщине захватили в плен более 20 военных РФ

В Курской области РФ украинские десантники вместе с другими подразделениями ВСУ взяли в плен 21 российского военнослужащего.

Источник: Десантно-штурмовые войска в Telegram

Дословно: "Они выбрали верный путь, сдавшись в плен Вооруженным силам Украины. Вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных мясных штурмах без должной подготовки и поддержки".

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Детали: Украинские военнослужащие подчеркнули, что всех пленённых осмотрели медики и оказали им помощь. Они пополнят обменный фонд.

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