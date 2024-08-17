Захисники показали, як беруть у полон російських військових у Курській області

Бійці 22 ОМБр показали, як беруть у полон російських військових у Курський області РФ.

Джерело: DeepState

Деталі: Відео опублікував військовий аналітичний проєкт DeepState

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Дослівно: "Бійці 22 ОМБр поділилися кадрами взяття в полон групи противника. Кацапи обрали життя і тепер чекатимуть обміну.

Українська армія дотримується міжнародних правил та звичаїв ведення війни. Єдині умови - скласти зброю і не чинити злочинів проти Сил Оборони".

Нагадаємо: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.