Захисники показали, як беруть у полон російських військових у Курській області
Субота, 17 серпня 2024, 01:48
Бійці 22 ОМБр показали, як беруть у полон російських військових у Курський області РФ.
Джерело: DeepState
Деталі: Відео опублікував військовий аналітичний проєкт DeepState
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Дослівно: "Бійці 22 ОМБр поділилися кадрами взяття в полон групи противника. Кацапи обрали життя і тепер чекатимуть обміну.
Українська армія дотримується міжнародних правил та звичаїв ведення війни. Єдині умови - скласти зброю і не чинити злочинів проти Сил Оборони".
Нагадаємо: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.