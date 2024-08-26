WP: у Курській області в полон потрапили щонайменше 247 російських солдатів
Понеділок, 26 серпня 2024, 02:44
Видання The Washington Post, вивчивши понад сто відеозаписів і фотографій, зроблених від початку Курської операції, підтвердило полон щонайменше 247 російських солдатів.
Джерело: The Washington Post
Деталі: Йдеться про відеозаписи, зняті самими українськими військовими, і кадри, зроблені фотографом The Washington Post у таборі для військовополонених, де утримують, зокрема, російських строковиків.
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У статті також наголошують, що молоді російські військові, здається, здавалися в полон без опору.
Видання при цьому зазначає, що журналісти перевірили далеко не всі відео і фото з полоненими, які продовжують з'являтися в мережі, а тому припускає, що кількість російських військових, які потрапили до рук ЗСУ, значно вища.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 18 серпня видання The New York Times повідомило, що в'язниця на півночі України прийняла 320 військовополонених з Курської області, 80 відсотків з яких - призовники.