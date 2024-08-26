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WP: у Курській області в полон потрапили щонайменше 247 російських солдатів

Олена ІвашківПонеділок, 26 серпня 2024, 02:44
WP: у Курській області в полон потрапили щонайменше 247 російських солдатів
Український офіцер дивиться в камеру, де утримують російських військовополонених, фото: GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

Видання The Washington Post, вивчивши понад сто відеозаписів і фотографій, зроблених від початку Курської операції, підтвердило полон щонайменше 247 російських солдатів.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Йдеться про відеозаписи, зняті самими українськими військовими, і кадри, зроблені фотографом The Washington Post у таборі для військовополонених, де утримують, зокрема, російських строковиків.

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У статті також наголошують, що молоді російські військові, здається, здавалися в полон без опору.

Видання при цьому зазначає, що журналісти перевірили далеко не всі відео і фото з полоненими, які продовжують з'являтися в мережі, а тому припускає, що кількість російських військових, які потрапили до рук ЗСУ, значно вища.

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