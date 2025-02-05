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Украина вернула из российского плена 150 защитников

Валентина РоманенкоСреда, 5 февраля 2025, 15:23
Украина вернула из российского плена 150 защитников

В среду 5 февраля Украина вернула из российского плена 150 воинов.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь Зеленского: "Сегодня хороший день для всех нас. Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский. Все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину.

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Некоторые из ребят находились в плену более двух лет. И сегодня для них и их родных - день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье - видеть их дома, живых, свободных".

 

Дополняется...

пленныеобменвойна
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