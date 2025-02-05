"Дома!": Коордштаб и Зеленский показали встречу защитников из российского плена

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и президент Владимир Зеленский поделились эмоциональными кадрами 61 обмена пленными с российской стороной.

Источник: видео Коордштаба и из соцсетей главы государства

Детали: В среду 5 февраля из российского плена вернули 150 украинцев: 108 воинов ВСУ и 42 военнослужащих и работника системы МВД.

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Это защитники Мариуполя, "Азовстали" и завода Ильича, а также те, кто стоял на защите Чернобыльской АЭС, населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, Херсонской, Сумской, Киевской, Харьковской, Запорожской областей.