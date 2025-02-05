Подрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: погиб мужчина, который принес "передачу" со взрывчаткой

В результате взрыва вблизи ТЦК в Каменце-Подольском погиб человек, который принес взрывчатку, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Источник: мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко в эфире национального телемрафона телемарафона, глава Нацполиции Иван Выговский на брифинге, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь Поситко: "Погибший человек - это тот, который передавал вещи военнослужащему, который находился на территории ТЦК... о четырех других пострадавших известно, что среди них - двое врачей ВВК... их состояние средней тяжести, также пострадал один прохожий человек и один военный".



Детали: Начальник Нацполиции отмечает, что человек подошел к контрольно-пропускному пункту ТЦК и СП с сумкой в руках. Попросил передать якобы передачу и в этот момент произошел взрыв.

Он подтвердил, что 4 человека пострадали, а совершивший это преступление – погиб.

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По словам Выговского, это уже 9 факт таких терактов.

Глава Нацпола отметил, что за подрывами возле помещений ТЦК и СП, покушениями на убийство полицейских стоят спецслужбы РФ, цель которых - дестабилизировать ситуацию в украинском обществе на негативном отношении к Силам безопасности и обороны.

Что предшествовало: В Каменце-Подольском Хмельницкой области 5 февраля прогремел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.