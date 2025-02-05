Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Подрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: погиб мужчина, который принес "передачу" со взрывчаткой

Валентина РоманенкоСреда, 5 февраля 2025, 16:09
Подрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: погиб мужчина, который принес передачу со взрывчаткой
фото Нацполиции

В результате взрыва вблизи ТЦК в Каменце-Подольском погиб человек, который принес взрывчатку, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Источник: мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко в эфире национального телемрафона телемарафона, глава Нацполиции Иван Выговский на брифинге, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Поситко: "Погибший человек - это тот, который передавал вещи военнослужащему, который находился на территории ТЦК... о четырех других пострадавших известно, что среди них - двое врачей ВВК... их состояние средней тяжести, также пострадал один прохожий человек и один военный".

Детали: Начальник Нацполиции отмечает, что человек подошел к контрольно-пропускному пункту ТЦК и СП с сумкой в руках. Попросил передать якобы передачу и в этот момент произошел взрыв.

Он подтвердил, что 4 человека пострадали, а совершивший это преступление – погиб.

Реклама:

По словам Выговского, это уже 9 факт таких терактов.

Глава Нацпола отметил, что за подрывами возле помещений ТЦК и СП, покушениями на убийство полицейских стоят спецслужбы РФ, цель которых - дестабилизировать ситуацию в украинском обществе на негативном отношении к Силам безопасности и обороны.

Что предшествовало: В Каменце-Подольском Хмельницкой области 5 февраля прогремел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

взрывтерактХмельнитчинаТЦК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, дополненоУкраина вернула из российского плена 150 защитников
Взрыв прогремел возле ТЦК в Каменце-Подольском: СМИ сообщают о жертве
Пентагон разрабатывает планы и определяет время вывода всех американских войск из Сирии – СМИ
СБУ выяснила обстоятельства взрыва в ТЦК Ровно: россияне дистанционно подорвали террориста
Силы обороны попали по российскому нефтеперерабатывающему предприятию и ЗРК "Бук" – Генштаб
фотоВзрыв возле ТЦК в Павлограде: правоохранители задержали 3 подрывников
Все новости...
взрыв
Взрыв прогремел возле ТЦК в Каменце-Подольском: СМИ сообщают о жертве
Россияне атаковали 13 громад Сумщины: погиб человек, двое раненых
Россияне атаковали 11 общин Сумщины, ранили человека
Последние новости
17:21
Apple может столкнуться с антимонопольным расследованием в Китае - Bloomberg
17:05
Удар РФ по Изюму: количество жертв возросло до 6, в больнице умер пострадавший
17:00
Администрация Трампа пересматривает участие США в ЮНЕСКО
16:54
Квартирный вопрос: какую часть зарплаты нужно потратить на аренду жилья
16:48
Норвежские F-35 перехватили российские бомбардировщики возле воздушного пространства НАТО на Крайнем Севере
16:35
Партия Санду лидирует перед парламентскими выборами в Молдове, но большинства не имеет
16:23
В США первый университет интегрировал ChatGPT во все свои системы
16:19
"Дать газ грантом": Галущенко рассказал об особенностях импорта газа в этом году
16:09
Подрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: погиб мужчина, который принес "передачу" со взрывчаткой
16:04
"Школьные книгомечты": в Украине стартовала акция для поддержки ученических библиотек Чернигова
Все новости...
Реклама:
Реклама: