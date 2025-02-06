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В Донецкой области остаются более 300 тысяч гражданских – ОВА

Иван ДьяконовЧетверг, 6 февраля 2025, 03:19
В Донецкой области остаются более 300 тысяч гражданских – ОВА
фото: Getty Images

На подконтрольной Украине территории Донецкой области сейчас остается около 302 тысяч гражданских лиц.

Источник: начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин, цитирует "Укрінформ"

Прямая речь: "Продолжаются эвакуационные мероприятия, и с подконтрольной украинской власти территории области эвакуировано около 1 млн 196 тыс. человек гражданского населения, из которых более 188 тысяч – это дети и около 46 тысяч – это лица с инвалидностью. По состоянию на вчера на подконтрольной украинской власти территории остается около 302 тысяч человек".

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Детали: Петлин напомнил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области со 2 августа 2022 года, согласно распоряжению Кабинета министров № 679, продолжается обязательная эвакуация гражданского населения.

Предыстория: 

  • По состоянию на 6 декабря, в Донецкой области оставалось около 318 тысяч гражданских лиц.
  • 25 января начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что из Покровска и громады эвакуировали всех детей

эвакуацияДонецкая областьвойна
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