В Донецкой области остаются более 300 тысяч гражданских – ОВА

На подконтрольной Украине территории Донецкой области сейчас остается около 302 тысяч гражданских лиц.

Источник: начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Дмитрий Петлин, цитирует "Укрінформ"

Прямая речь: "Продолжаются эвакуационные мероприятия, и с подконтрольной украинской власти территории области эвакуировано около 1 млн 196 тыс. человек гражданского населения, из которых более 188 тысяч – это дети и около 46 тысяч – это лица с инвалидностью. По состоянию на вчера на подконтрольной украинской власти территории остается около 302 тысяч человек".

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Детали: Петлин напомнил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области со 2 августа 2022 года, согласно распоряжению Кабинета министров № 679, продолжается обязательная эвакуация гражданского населения.

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