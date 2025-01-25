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Из Покровска и громады эвакуировали всех детей – ГВА

Катерина ТищенкоСуббота, 25 января 2025, 21:48
Из Покровска и громады эвакуировали всех детей – ГВА
ситуация вокруг Покровска, deepstatemap

В Покровске Донецкой области остается около 7 тысяч жителей, при этом всех детей из громады эвакуировали.

Источник: начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в видео, распространенном ГВА

Прямая речь: "Около 7 тысяч (в Покровске – ред.), в громаде – 10 тысяч человек еще остается. В громаде детишек вообще нет, все выехали".

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Детали: Добряк отметил, что были случаи возвращения семей с несовершеннолетними, их эвакуировали повторно.

По его словам, подтвержденных фактов захода ДРГ в Покровск не было.

Начальник ГВА также рассказал, что в последнее время эвакуация очень замедлилась, сейчас выезжает не более 5-6 человек в сутки. Точек сбора для эвакуации в городе уже нет, людей забирают поадресно.

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Донецкая областьэвакуациядети
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