Панама будет бесплатно пропускать правительственные суда США через Панамский канал
Правительство Панамы согласилось отменить плату за транзит по Панамскому каналу для судов, принадлежащих правительству Соединенных Штатов.
Источник: Государственный департамент США
Детали: Госдеп сообщил, что правительство Панамы больше не будет взимать плату за транзит по Панамскому каналу с судов США.
Дословно: "Правительство Панамы согласилось больше не взимать плату за транзит по Панамскому каналу кораблей и судов, принадлежащих правительству Соединенных Штатов. Отныне такие суда могут проходить по Панамскому каналу бесплатно, ежегодно экономя правительству США миллионы долларов".
U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O— Department of State (@StateDept) February 6, 2025
Предыстория:
- Это объявление произошло после встречи государственного секретаря США Марко Рубио с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино во время его визита в Центральную Америку.
- В своей инаугурационной речи Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, который "эксплуатирует Китай".
- Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ на позицию американского президента Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал заявил, что ключевой водный путь останется под контролем Панамы.