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Панама будет бесплатно пропускать правительственные суда США через Панамский канал

Иван ДьяконовЧетверг, 6 февраля 2025, 06:16
Панама будет бесплатно пропускать правительственные суда США через Панамский канал
Фото: Getty Images

Правительство Панамы согласилось отменить плату за транзит по Панамскому каналу для судов, принадлежащих правительству Соединенных Штатов.

Источник: Государственный департамент США

Детали: Госдеп сообщил, что правительство Панамы больше не будет взимать плату за транзит по Панамскому каналу с судов США. 

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Дословно: "Правительство Панамы согласилось больше не взимать плату за транзит по Панамскому каналу кораблей и судов, принадлежащих правительству Соединенных Штатов. Отныне такие суда могут проходить по Панамскому каналу бесплатно, ежегодно экономя правительству США миллионы долларов".

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Предыстория:

  • Это объявление произошло после встречи государственного секретаря США Марко Рубио с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино во время его визита в Центральную Америку. 
  • В своей инаугурационной речи Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, который "эксплуатирует Китай".
  • Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ на позицию американского президента Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал заявил, что ключевой водный путь останется под контролем Панамы. 

СШАкорабли
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